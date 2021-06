Imagini infricosatoare cu o viitura care inunda in cateva minute un drum comunal din Prahova VIDEO

Localnicii spun ca ploaia a fost extrem de puternica, dar a durat foarte putin, cel mult un sfert de ora, suficient totusi pentru ca afluentii paraului Provita sa se umfle si sa iasa din albie.Sunt si cateva case inundate, dar urmele furtunii se vor vedea dupa ce apele se vor retrage.Este pentru a doua oara cant comuna Provita de Jos a fost afectata de inundatii. In 2014 viitura a fost atat de puterica incat a maturat tot ce i-a stat in cale, inclusiv masini si case.