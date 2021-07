Vijelii si furtuni anuntate in 10 judete din Romania. Cod galben de canicula in intreg vestul tarii

Vijelii si furtuni in 10 judete

Codul intra in vigoare de vineri, 9 iulie, in timp ce alte 10 judete vor fi sub un cod galben de furtuni si vijelii.Concret, in Banat, Crisana, in vestul Maramuresului si in sud-vestul Olteniei, valul de caldura va persista, va fi canicula si se vor inregistra frecvent temperaturi maxime de 35...37 de grade.Indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati al disconfortului termic, a anuntat ANM . Atentionarea e valabila pe parcursul zilei de vineri, 9 iulie.In intervalul 09 iulie, ora 18:00 - 10 iulie, ora 23:00, 10 judete vor fi sub un cod galben de vijelii si furtuni."In intervalul mentionat, indeosebi in cursul noptii de vineri spre sambata (9/10 iulie) si in a doua parte a zilei de sambata (10 iulie), in Banat, Crisana, Maramures si in vestul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin vijelii, averse torentiale, descarcari electrice si izolat grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 20...40 l/mp", a anuntat Administratia Nationala de Meteorologie.