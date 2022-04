Vine iarna! Cod galben de ninsori, vant si polei in 10 judete

Iarna se instaleaza in Romania, mai ales in partea de est a tarii, zona pentru care Administratia Nationala Meteo a emis un cod galben de ninsori, polei si vant.

In noaptea de marti spre miercuri, in intervalul 20:30 si 02:00, in jumatatea de sud a judetelor Bacau si Vaslui, ca si in judetele Vrancea si Galati, vor aparea ninsori ce vor depune un strat de zapada de aproximativ 10 cm, intensificari temporare ale vantului de 40-50 km/h, cu spulberare de zapada, informeaza ANM.

Vor fi afectate drumurile nationale si europene, unde pe arii restranse se va semnala polei.

Pana miercuri la ora 2:00 sunt sub cod galben si judetele Suceava, Botosani, Neamt si Iasi, unde vor fi polei asociat cu burnita, lapovita si ninsoare, in general slaba, si intensificari temporare ale vantului de pana la 40 km/h.

