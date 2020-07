Vreme caniculara si disconfort termic accentuat in Bucuresti, duminica si luni

Avertizare Cod galben de vreme instabila

Astfel, in intervalul 26 iulie, ora 11:00 - 27 iulie, ora 23:00, in Capitala, vremea va fi predominant frumoasa, dar calduroasa in orele amiezelor, cand disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va putea atinge pragul critic de 80 de unitati.Cerul va fi variabil, vantul va sufla slab si moderat, iar temperatura maxima va oscila intre 32 si 34 de grade, in timp ce minima va atinge 19 grade Celsius.ANM a emis, duminica, o avertizare Cod galben de vreme instabila, valabila in urmatoarele 12 ore, in 16 judete din Transilvania, Crisana, Maramures, Oltenia si Banat, respectiv o informare de vreme rea in majoritatea regiunilor, pana luni seara.Potrivit meteorologilor, pe parcursul acestei zile, intre orele 11:00 - 23:00, va fi Cod galben de averse torentiale, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii si, izolat, grindina in judetele Alba, Arad, Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Caras-Severin, Gorj, Hunedoara, Mehedinti, Maramures, Sibiu, Salaj, Satu Mare, Suceava, Timis si Valcea. Cantitatile de apa vor depasi 20 - 30 l/mp si, pe arii restranse, 40 - 50 l/mp.Totodata, in intervalul 26 iulie, ora 23:00 - 27 iulie, ora 23:00, va fi in vigoare o informare de vreme rea in cea mai mare parte a tarii.Astfel, in primele ore ale perioadei, in regiunile vestice si nord-vestice, apoi in special in cele nordice, centrale, precum si la deal si la munte vor fi averse cu caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii si izolat grindina. Cantitatile de apa vor depasi 20 - 25 l/mp si, izolat, 35 - 40 l/mp.ANM precizeaza ca in regiunile estice si sud-estice, in cursul dupa-amiezelor de duminica (26 iulie) si luni (27 iulie), vremea va fi calduroasa, disconfortul termic ridicat si, local, indicele de confort temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati.