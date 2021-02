Vreme deosebit de rece in urmatoarele saptamani: ninsori viscolite in mai multe regiuni din Romania

Cod galben de ninsori viscolite

Cod portocaliu de viscol

Administratia Nationala de Meteorologie a emis un cod galben de racire accentuata in toate regiunile, pentru perioada 11 februarie, ora 12.00 - 15 februarie, ora 10.00In intervalul mentionat vremea se va raci accentuat in toate regiunile. Mai ales pe parcursul noptilor si al diminetilor va fi ger, la inceput in vest, nord, nord-est si centru, apoi si in restul teritoriului. Temperaturile minime vor cobori frecvent sub -10 grade si se vor incadra, in general, intre -18 si -8 grade, cu cele mai scazute valori in depresiunile din estul Transilvaniei, unde din noaptea de vineri spre sambata (12/13 februarie) vor cobori sub -20 de grade.Maximele diurne vor fi preponderent negative si se vor incadra, in general, intre -10 si -2 grade.Vremea va fi deosebit de rece si pe parcursul saptamanii viitoare, local geroasa mai alesnoaptea si dimineata.Meteorologii au emis un cod galben de intensificari ale vantului in cea mai mare parte a tarii; ninsori temporar viscolite si polei in nord-vest, nord, centru, est si sud-est. Avertizarea este valabila in intervalul 11 februarie, ora 12.00 - 12 februarie, ora 18.00Mai ales pe parcursul zilei de joi (11 februarie) si in noaptea de joi spre vineri (11/12 februarie) vor fi precipitatii in majoritatea regiunilor, la inceput ploi apoi predominant ninsori. Se va depune strat de zapada, pe alocuri consistent. Local se va semnala polei sau ghetus.Vantul va avea intensificari in cea mai mare parte a teritoriului, amplificand senzatia de frig, cu viteze de 55...65 km/h si temporar peste 70...80 km/h, mai ales in centru, sud si est. In Moldova, Muntenia, Dobrogea, Transilvania, Maramures si la munte temporar ninsorile vor fi viscolite, iar zapada spulberata.Intensificari ale vantului vor mai fi si pe parcursul zilei de sambata (13 februarie), dar pe arii mai restranse si in special in zonele de munte si in Moldova. ANM a emis un cod portocaliu de vant, temporar viscol si vizibilitate redusa, valabil din 11 februarie, ora 18.00 pana la data de 12 februarie, ora 18.00. Zonele vizate sunt muntii Banatului, Carpatii Meridionali si de Curbura.In intervalul mentionat, in Muntii Banatului, in Carpatii Meridionali si de Curbura, la altitudini de peste 1500 m vantul va avea intensificari sustinute, cu rafale de peste 110...130 km/h. In noaptea de joi spre vineri (11/12 februarie) va ninge viscolit, apoi zapada va fi spulberata puternic. Temporar vizibilitatea va fi redusa semnificativ, sub 50 m.