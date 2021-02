Vremea se schimba radical de sambata. Temperaturile scad brusc, iar vantul va fi puternic, in unele zone din tara

Temperatura maxima: 14 grade

Potrivit meteorologilor, in perioada 27 februarie, ora 6.00 - 28 februarie, ora 8.00, vremea se va raci fata de intervalul anterior, insa va fi in continuare caracterizata de valori cu mult mai mari decat cele climatologic specifice perioadei.Cerul, mai mult senin pe parcursul zilei, se va innora treptat din orele serii cand vor fi perioade in care se vor semnala averse si posibil descarcari electrice. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari temporare mai ales din a doua parte a intervalului, cand la rafala se vor inregistra viteze in jurul a 45 km/h.Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 14 grade, iar cea minima va fi de 2 - 3 grade, iar dimineata va fi ceata.Prognoza de specialitate arata, totodata, ca, in Capitala, in intervalul 28 februarie, ora 8.00 - 1 martie, ora 12.00, procesul de racire a vremii va continua si se va resimti atat la valorile diurne cat si la cele nocturne, astfel ca temperatura maxima va fi de 9 - 10 grade, iar cea minima va oscila intre de -1 grad si zero grade, mai scazuta in zona pre-oraseneasca, spre valori in jurul a -3 grade.Cerul va avea innorari si doar trecator vor fi posibile precipitatii slabe, ziua sub forma de ploaie, iar noaptea mixte. Vantul va sufla slab si moderat, iar maxima zilei de luni, 1 martie, va fi de 8 - 9 grade.