Vremea se raceste brusc in toata tara, iar noaptea va fi ger. Meteorologii au emis un cod galben de ploi, polei si ninsori viscolite

Cod galben de polei

Vremea se va raci brusc

Administratia Nationala de Meteorologie ( ANM ) anunta un cod galben de ploi in perioada 10 februarie, ora 14:00 - 11 februarie, ora 12:00, se vor inregistra cantitati insemnate de apa in Carpatii Occidentali, nordul Carpatilor Orientali si in vestul Carpatilor Meridionali.In Carpatii Occidentali, nordul Carpatilor Orientali si in vestul Carpatilor Meridionali, temporar vor fi precipitatii predominant sub forma de ploaie, moderate cantitativ, astfel ca pe tot parcursul intervalului mentionat se vor acumula cantitati de apa de 20...25 l/mp, iar pe arii restranse 40 l/mp. Ploile vor favoriza topirea si cedarea apei din stratul de zapada.ANM precizeaza ca va ploua pe arii extinse si pe treptele de relief mai joase din jumatatea de vest a teritoriului, unde izolat se vor cumula 10...20 l/mp.Meteorologii au emis si un cod galebn de polei, intensificari ale vantului in vestul si nord-vestul tarii, incepand din 11 februarie, de la ora 06:00 pana la ora 12:00.Incepand din dimineata zilei de joi (11 februarie) in vestul si nord-vestul tarii vor fi ploi si pe arii extinse depuneri de polei . Treptat, ploile se vor transforma in lapovita si ninsoare, vantul se va intensifica, cu viteze in general de 55...65 km/h, viscolind ninsoarea.ANM a emis si un cod galben de racire accentuata a vremii, intensificari ale vantului, ninsori viscolite, polei, din 11 februarie, ora 12:00, pana vineri, 12 februarie, ora 12:00In intervalul mentionat, vremea se va raci brusc si accentuat in toate regiunile, astfel incatTreptat vor predomina ninsorile la inceput in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, Moldova si zonele montane, apoi si in Dobrogea si cea mai mare parte a Munteniei si se va depune strat de zapada, pe alocuri consistent. Local se va semnala polei sau ghetus. Vantul va avea intensificari in toata tara , amplificand senzatia de frig, cu viteze de 55...65 km/h si temporar peste 70...80 km/h, mai ales in sud-vest, centru, est si sud-est. La munte vantul va sufla tare, cu rafale de peste 70...90 km/h, iar indeosebi in zona inalta vor depasi 100...120 km/h. Temporar ninsorile vor fi viscolite, iar zapada spulberata.Vremea se va mentine deosebit de rece si pe parcursul saptamanii viitoare, local geroasa maiales pe timpul noptilor si diminetilor, iar vantul va mai avea intensificari.