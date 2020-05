Vremea va fi mai rece decat in mod normal, dar apoi se incalzeste - prognoza meteo pe doua saptamani

Ziare.

In prima saptamana a intervalului, variatiile temperaturii vor fi nesemnificative de la o zi la alta, fiind mai coborate decat cele normale perioadei. Maximele mediate pe regiune in intervalul 25 - 31 mai se vor situa intre 18 si 20 de grade cu cele mai coborate valori in zilele de 26, 29 si 30 mai.In a doua saptamana, temperaturile cresc treptat si de la 1 iunie ajung la medii intre 27 - 28 de grade Celsius.Pana spre inceputul lunii iunie, temperaturile variaza nesemnificativ de la o zi la alta, vreme va fi mai rece decat in mod obisnuit. Media temperaturilor maxime se va situa in jurul valorii de 19 grade, cu cele mai coborate valori in zilele de 25, 26 si 30 mai.Dupa 1 iunie, vremea intra intr-un proces de incalzire si se va ajunge la temperaturii maxime de 20...21 de grade, la inceputul celei de-a doua saptamani de prognoza, iar apoi la 26...27 de grade in zilele de 05, 06 si 07 iunie.In perioada 25 - 31 mai, vremea va fi mai rece decat in mod normal. Media maximelor va fi de 16...17 grade, iar a minimelor se va situa in jurul valorii de 6 grade.In a doua saptamana de prognoza vremea se incalzeste usor si temperaturile maxime vor ajunge la 25 - 26 de grade in zilele de 05, 06 si 07 iunie.Minimele vor creste de la 6...7 grade, in data de 01 iunie, spre valori medii in jurul a 12 grade la sfarsitul intervalului (07 iunie).In prima saptamana de prognoza, temperaturile vor fi mai scazute decat in mod normal, astfel ca valorile maxime mediate vor fi cuprinse intre 17 si 19 grade, iar cele minime vor fi de6...7 grade, in medie.Se incalzeste in a doua saptamana, astfel ca maximele vor creste de la medii in jurul a 19 grade in ziua de 01 iunie, pana spre 25...26 de grade in zile de 06 si 07 iunie.In intervalul 25 - 31 mai, temperaturile vor fi scazute si in Moldova, comparativ cu aceasta perioada a anului. Maximele ajung la 16 - 19 grade Celsius, insa dupa 31 mai se incalzeste, temperaturile maxime ajungand la 26 de grade in zilele de 05, 06 si 07 iunie, pornind de la medii de 19....20 de grade in ziua de 01 iunie.Prima saptamana de prognoza va debuta cu valori termice mai coborate decat cele normale perioadei, respectiv maxime cuprinse intre 17 si 19 grade, in medie, si minime de 10...11 grade.Ulterior vremea se va incalzi, maximele ajungand la valori medii de 24 de grade. Evolutia minimelor va fi similara: acestea vor creste de la 12 grade, la 1 iunie, la 16 grade in data de 07 iunie.Temperaturile se mentin scazute in prima saptamana a intervalului, cu temperaturi maxime ce se incadreaza intre 18 - 20 de grade. Noaptea, vor fi in jur de 9 grade.Din a doua saptamana, vremea va intra intr-un proces de incalzire: maximele vor creste de la 22 de grade (1 iunie) la 28 de grade la finalul intervalului (06 si 07 iunie).Intre 25 si 31 mai temperaturile se situeaza mult sub cele normale perioadei: maximele vor fi cuprinse intre 18 si 20 de grade, iar minimele vor fi de 8 grade.In a doua saptamana de prognoza vremea se va incalzi, iar maximele vor ajunge spre valori medii de 27 - 28 de grade in zilele de 06 si 07 iunie. Evolutia minimelor va fi similara: acestea vor creste treptat, pana la 14 grade spre sfarsitul intervalului.In prima saptamana a intervalului, vremea va fi mai rece decat in mod normal: maxima va fi de 7...8 grade in medie, iar temperatura minima de 1...2 grade. Ulterior, vremea va intra intr-un proces de incalzire: pana la finalul celei de-a doua saptamani de prognoza, maximele vor ajunge la valori medii in jurul a 16 grade in zilele de 05, 06 si 07 iunie, iar minimele spre medii in jurul a 8 grade.Probabilitatea pentru perioade cu instabilitate atmosferica va fi ridicata pe tot parcursul intervalului de prognoza, pentru toate regiunile tarii.