Trei tineri ucraineni care voiau să fugă de război s-au blocat într-o zonă greu accesibilă din munții Maramureșului. A fost nevoie de intervenția Salvamont

Salvamontişti şi poliţişti de frontieră din Maramureş intervin, sâmbătă seară, pentru salvarea a trei tineri ucraineni, blocaţi într-o zonă greu accesibilă, în apropierea vârfului Pop Ivan. Cei trei se află de trei zile pe munte şi nu mai pot înainta.

„Echipa de prim răspuns a Salvamont Maramureş, structura profesionistă de salvare montană a Consiliului Judeţean Maramureş, împreună cu Poliţia de Frontieră Valea Vişrului, structura din cadrul ITPF Sighetu Marmaţiei, sunt în misiune de salvare in munţii Maramureşului, pe Vârful Pop Ivan, zona Criva, o zonă extrem de dificilă”, anunţă, sâmbătă seară, oficialii Salvamont Maramureş.

Potrivit acestora, trei tineri ucraineni, cu vârste de 24 şi 26 de ani, au solicitat ajutorul autorităţilor după ce au rămas blocaţi într-o zonă stâncoasă, cu multe prăpastii.

În condiţiile în care se află de trei zile pe munte, cei trei sunt în hipotermie din cauza temperaturilor scăzute şi nu mai pot să înainteze. Locul în care aceştia se află a fost stabilit cu sprijinul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

„Acum, salvatorii montani de la formaţiile Vişeu şi Borşa fac tot posibilul să-i aducă în siguranţă”, precizează sursa citată.

Ads