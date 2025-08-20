Nicușor Dan, așteptat la Roșia Montană cu slănină, șorici, lapte ”muls direct de la vacă”. Președintele vrea două milioane de turiști în zonă

Nicușor Dan continuă să se promoveze în țară, de data aceasta la Roșia Montană. FOTO Captură Facebook/ Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan se află din nou, miercuri, la Roșia Montană. Șeful statului a mărturisit că a degustat produse tradiționale, făcute în casă, și a primit mici cadouri, el afirmând că oamenii din Roșia Montană fac parte dintr-o ”comunitate foarte caldă”. Nicușor Dan a spus că locul poate atrage nu 20.000, ci două milioane de turiști, dacă este bine pus în valoare.

Președintele Nicușor Dan s-a întors, miercuri, la Roșia Montană, unde continuă vacanța alături de familia sa. El a povestit, răspunzând unor întrebări, că a degustat produse locale.

”Da, am mâncat compoturi, am băut diverse sucuri, slănină, șorici, toate făcute în casă, lapte muls direct de la vacă, toate lucrurile astea, și în special laptele de vacă, mi-au adus aminte de copilărie, când eram la bunica. Ei nu aveau vaci, bunicii mei, dar aduceau de la vecini”, a răspuns Nicușor Dan.

El a mărturisit că gazda sa de la Roșia Montană i-a oferit o sticlă de țuică, iar copiilor le-a dat un borcan de miere. De asemenea, președintele a primit un trifoi cu patru foi din partea unei reprezentante a Bisericii Romano-Catolice din localitate.

”E o comunitate foarte caldă aici, în Roșia Montană, și o să revin cu plăcere”, a spus președintele.

De altfel, Nicușor Dan a afirmat, miercuri, că a mai fost la Roșia Montană în trecut și pe unii dintre membrii acestei comunități îi cunoaște din discuțiile pe care le-a avut cu ei la București.

”Mă bucur că perspectivele de dezvoltare ale acestei localități sunt în creștere. Cred că pentru Roșia Montană, ca și pentru celelalte situri UNESCO pe care le avem în România, trebuie să avem un program special, în care să integrăm și privatul, pentru că sunt oportunități, astfel încât să fie o componentă importantă a turismului românesc. Roșia Montană e un sit unic în lume și trebuie să aducem specialiștii care să poată să facă din situl ăsta ceva care să atragă nu 20.000 de turiști, ci 2.000.000 de turiști”, a declarat, miercuri, șeful statului.

