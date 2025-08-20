Nicușor Dan, așteptat la Roșia Montană cu slănină, șorici, lapte ”muls direct de la vacă”. Președintele vrea două milioane de turiști în zonă

Autor: Luca Dinulescu
Miercuri, 20 August 2025, ora 15:27
629 citiri
Nicușor Dan, așteptat la Roșia Montană cu slănină, șorici, lapte ”muls direct de la vacă”. Președintele vrea două milioane de turiști în zonă
Nicușor Dan continuă să se promoveze în țară, de data aceasta la Roșia Montană. FOTO Captură Facebook/ Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan se află din nou, miercuri, la Roșia Montană. Șeful statului a mărturisit că a degustat produse tradiționale, făcute în casă, și a primit mici cadouri, el afirmând că oamenii din Roșia Montană fac parte dintr-o ”comunitate foarte caldă”. Nicușor Dan a spus că locul poate atrage nu 20.000, ci două milioane de turiști, dacă este bine pus în valoare.

Președintele Nicușor Dan s-a întors, miercuri, la Roșia Montană, unde continuă vacanța alături de familia sa. El a povestit, răspunzând unor întrebări, că a degustat produse locale.

”Da, am mâncat compoturi, am băut diverse sucuri, slănină, șorici, toate făcute în casă, lapte muls direct de la vacă, toate lucrurile astea, și în special laptele de vacă, mi-au adus aminte de copilărie, când eram la bunica. Ei nu aveau vaci, bunicii mei, dar aduceau de la vecini”, a răspuns Nicușor Dan.

El a mărturisit că gazda sa de la Roșia Montană i-a oferit o sticlă de țuică, iar copiilor le-a dat un borcan de miere. De asemenea, președintele a primit un trifoi cu patru foi din partea unei reprezentante a Bisericii Romano-Catolice din localitate.

”E o comunitate foarte caldă aici, în Roșia Montană, și o să revin cu plăcere”, a spus președintele.

De altfel, Nicușor Dan a afirmat, miercuri, că a mai fost la Roșia Montană în trecut și pe unii dintre membrii acestei comunități îi cunoaște din discuțiile pe care le-a avut cu ei la București.

”Mă bucur că perspectivele de dezvoltare ale acestei localități sunt în creștere. Cred că pentru Roșia Montană, ca și pentru celelalte situri UNESCO pe care le avem în România, trebuie să avem un program special, în care să integrăm și privatul, pentru că sunt oportunități, astfel încât să fie o componentă importantă a turismului românesc. Roșia Montană e un sit unic în lume și trebuie să aducem specialiștii care să poată să facă din situl ăsta ceva care să atragă nu 20.000 de turiști, ci 2.000.000 de turiști”, a declarat, miercuri, șeful statului.

Preşedintele Nicuşor Dan crede că Statele Unite ar trebui să aplice sancțiuni Rusiei: "Cred că va trage de timp în continuare"
Preşedintele Nicuşor Dan crede că Statele Unite ar trebui să aplice sancțiuni Rusiei: "Cred că va trage de timp în continuare"
Președintele Nicușor Dan se declară „pesimist” în privința disponibilității Rusiei de a pune capăt războiului din Ucraina și subliniază importanța menținerii implicării Statelor...
Președintele Nicușor Dan a confirmat vizita în SUA. Când va avea loc și ce subiecte vor fi abordate
Președintele Nicușor Dan a confirmat vizita în SUA. Când va avea loc și ce subiecte vor fi abordate
Președintele Nicușor Dan a confirmat, miercuri, 20 august, că vizita sa oficială în Statele Unite este preconizată pentru începutul anului viitor, subliniind că până atunci vor fi...
#social, #Nicusor Dan, #rosia montana , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Dupa ce si-a gasit echipa, Ianis Hagi devine tata pentru prima data
ObservatorNews.ro
Cum se obtine voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent si cine il poate solicita
Adevarul.ro
Cum reusesc multi romani sa puna bani de-o parte: "Indiferent de venituri, trebuie sa traiesti din mai putin"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Turcia intervine în tratativele de pace pentru Ucraina. Ce a discutat Erdoğan cu Putin la telefon
  2. Luke Skywalker era să fugă „într-o galaxie foarte îndepărtată” după întoarcerea lui „Darth Trump” la Casa Albă. Cine l-a convins să stea
  3. Avaria magistralei de apă caldă din București a fost remediată. Motivul pentru care furnizarea nu a revenit la normal imediat
  4. Nicușor Dan, așteptat la Roșia Montană cu slănină, șorici, lapte ”muls direct de la vacă”. Președintele vrea două milioane de turiști în zonă
  5. Adolescenții uciși pe A1 de un TIR au fost identificați de părinți. Primarul localității din care era fata de 14 ani oferă detalii șocante
  6. Preşedintele Nicuşor Dan crede că Statele Unite ar trebui să aplice sancțiuni Rusiei: "Cred că va trage de timp în continuare"
  7. Întâlnirea Zelenski-Putin, dacă va avea loc, nu va aduce un „progres” real, susține The Washington Post
  8. Apel urgent către premierul Bolojan: ”Nu tăiați de la copii! Austeritatea trece, copiii rămân”
  9. De ce și cum este taxată apa „meteorică”, denumirea folosită de autorități pentru banala apă de ploaie
  10. Elon Musk bate în retragere: nu-și mai face partid, ca să nu-l supere pe J.D. Vance