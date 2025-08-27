Schimbări în farfuriile românilor. Cum ni s-au transformat obiceiurile de consum în numai câțiva ani

Autor: Luca Dinulescu
Miercuri, 27 August 2025, ora 16:33
219 citiri
Schimbări în farfuriile românilor. Cum ni s-au transformat obiceiurile de consum în numai câțiva ani
Obiceiurile de consum ale românilor s-au schimbat în ultimii 5 ani. FOTO Pixabay

Inflația schimbă obiceiurile de consum: valoarea medie a comenzii a crescut cu 12%, dar numărul de produse a scăzut cu 31%, arată o analiză a platformei software dedicate digitalizării restaurantelor Horeka by Roweb (2021–2025).

Analiza, citată de Economedia, a luat în calcul peste 1,15 milioane de comenzi plasate între 2021 și 2025, pentru a surprinde cum s-au schimbat obiceiurile de consum ale românilor.

Astfel, conform acesteia, comanda medie s-a menținut relativ stabilă între 2021 și 2024, la aproximativ 74 lei, însă în 2025 a urcat la 83,5 lei, o creștere de 12,24%.

În același timp, numărul mediu de produse per comandă a scăzut cu aproape 31% în ultimii cinci ani – de la 4,53 produse în 2021 la 3,14 în 2025.

Această discrepanță indică o realitate simplă: prețurile au crescut, iar clienții preferă să comande mai puțin, dar să mențină un buget similar.

Mai mult, arată analiza, în 5 ani, numărul mediu de produse comandate a scăzut cu ~30,7%, în timp ce valoarea comenzii a crescut. Această discrepanță reflectă o scumpire evidentă a produselor din restaurante.

Totodată, studiul citat mai arată faptul că zilele de joi domină comenzile, iar weekendul rămâne pentru ieșiri la restaurant.

De asemenea, Horeka by Roweb relevă că în timpul săptămânii comenzile ating vârful în ziua de joi (15,8%), urmată de miercuri și vineri. În weekend, însă, comenzile scad semnificativ, sâmbăta și duminica însumând doar un sfert din total. Datele sugerează că românii preferă să comande la birou, iar în weekend să iasă direct la restaurant.

Cât despre luna preferată pentru comenzi, aceasta este martie, în vreme ce septembrie este cea mai slabă.

Martie, prin urmare, este luna campioană, cu 111.432 de comenzi, în timp ce septembrie înregistrează doar 83.208 – o diferență de 34%. Explicațiile posibile țin de sezonalitate: martie marchează revenirea la rutină și perioade de post (meniuri speciale, comenzi mai dese), în timp ce septembrie vine după vacanțe, cu bugete mai reduse și preferința pentru gătitul acasă.

Mai departe, studiul confirmă preferința românilor pentru „comfort food”: meniul zilei cu cartofi prăjiți fiind cel mai comandat produs.

Nu în ultimul rând, conform analizei, deși plățile cu cardul sunt în creștere, cash-ul rămâne metoda dominantă, cu peste 676.000 de comenzi (48 milioane lei), față de cele 216.000 achitate cu cardul (16,8 milioane lei). Totuși, valoarea medie a comenzilor plătite digital este cu 9% mai mare – semn că utilizatorii de card preferă comenzi mai consistente.

Ce cred românii cu adevărat despre legionari. Studiile, factorul care înclină balanța pe un subiect foarte controversat SONDAJ
Ce cred românii cu adevărat despre legionari. Studiile, factorul care înclină balanța pe un subiect foarte controversat SONDAJ
Aproape 30% dintre cei chestionaţi în cadrul unui sondaj Avangarde spun că mareşalul Ion Antonescu a fost un erou, 35% dintre persoanele cu studii superioare chestionate fiind de acord cu...
Răsturnare de situație în cazul șefiei SRI. După un suveranist, un „soroșist” este vehiculat ca fiind propunerea lui Nicușor Dan
Răsturnare de situație în cazul șefiei SRI. După un suveranist, un „soroșist” este vehiculat ca fiind propunerea lui Nicușor Dan
Un alt nume intră pe lista persoanelor vehiculate ca fiind susținute de președintele Nicușor Dan pentru șefia SRI. După Gabriel Zbârcea, Florin Vlădică și Mircea Abrudean, acum unele...
#social, #alimentatie, #consum, #mancare , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte in fata tuturor, atunci cand a aflat ca Taylor Swift se marita
Digi24.ro
VIDEO Sentinele CCTV. O drona ruseasca, de recunoastere, a aterizat in Ucraina, pentru reincarcare. "Este o schimbare a tacticii"
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a hotarat: pune pe masa pentru Louis Munteanu o suma fara precedent in istoria SuperLigii

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Xi Jinping face cea mai mare epurare de generali de la Mao încoace. Cei vizați au fost anchetați, arestați sau au dispărut fără urmă
  2. Tancurile israeliene avansează spre centrul orașului Gaza. La Casa Albă, Trump a convocat o ședință pe tema situației din Orientul Mijlociu VIDEO
  3. Schimbări în farfuriile românilor. Cum ni s-au transformat obiceiurile de consum în numai câțiva ani
  4. Focuri de armă, la Galați. Un bărbat a fost rănit după ce a amenințat polițiștii
  5. DIICOT a reinstituit sechestre la NORDIS de peste 28 de milioane de euro. Ce l-a convins pe procurorul de caz să extindă urmărirea penală SURSE
  6. Motivul principal pentru care magistrații ies la pensie. O fostă membră CSM explică soluția pentru criza dintre Guvern și Justiție
  7. Rusia respinge garanțiile de securitate ale europenilor pentru Ucraina. O propunere ar reprezenta chiar ”una dintre cauzele principale ale conflictului”, susține Kremlinul
  8. Rusia își momește cetățenii cu dobânzi mari să-și țină banii în bănci. Rezultatul: peste 540 de miliarde economii
  9. Alertă ANPC: nu cumpărați produsele care conțin TPO. În ce e folosit ingredientul care a fost interzis în UE
  10. Una dintre arterele aglomerate ale Capitalei va fi transformată total. „Va fi una dintre cele mai curate și frumoase zone din București”