Schimbări în farfuriile românilor. Cum ni s-au transformat obiceiurile de consum în numai câțiva ani

Obiceiurile de consum ale românilor s-au schimbat în ultimii 5 ani. FOTO Pixabay

Inflația schimbă obiceiurile de consum: valoarea medie a comenzii a crescut cu 12%, dar numărul de produse a scăzut cu 31%, arată o analiză a platformei software dedicate digitalizării restaurantelor Horeka by Roweb (2021–2025).

Analiza, citată de Economedia, a luat în calcul peste 1,15 milioane de comenzi plasate între 2021 și 2025, pentru a surprinde cum s-au schimbat obiceiurile de consum ale românilor.

Astfel, conform acesteia, comanda medie s-a menținut relativ stabilă între 2021 și 2024, la aproximativ 74 lei, însă în 2025 a urcat la 83,5 lei, o creștere de 12,24%.

În același timp, numărul mediu de produse per comandă a scăzut cu aproape 31% în ultimii cinci ani – de la 4,53 produse în 2021 la 3,14 în 2025.

Această discrepanță indică o realitate simplă: prețurile au crescut, iar clienții preferă să comande mai puțin, dar să mențină un buget similar.

Mai mult, arată analiza, în 5 ani, numărul mediu de produse comandate a scăzut cu ~30,7%, în timp ce valoarea comenzii a crescut. Această discrepanță reflectă o scumpire evidentă a produselor din restaurante.

Totodată, studiul citat mai arată faptul că zilele de joi domină comenzile, iar weekendul rămâne pentru ieșiri la restaurant.

De asemenea, Horeka by Roweb relevă că în timpul săptămânii comenzile ating vârful în ziua de joi (15,8%), urmată de miercuri și vineri. În weekend, însă, comenzile scad semnificativ, sâmbăta și duminica însumând doar un sfert din total. Datele sugerează că românii preferă să comande la birou, iar în weekend să iasă direct la restaurant.

Cât despre luna preferată pentru comenzi, aceasta este martie, în vreme ce septembrie este cea mai slabă.

Martie, prin urmare, este luna campioană, cu 111.432 de comenzi, în timp ce septembrie înregistrează doar 83.208 – o diferență de 34%. Explicațiile posibile țin de sezonalitate: martie marchează revenirea la rutină și perioade de post (meniuri speciale, comenzi mai dese), în timp ce septembrie vine după vacanțe, cu bugete mai reduse și preferința pentru gătitul acasă.

Mai departe, studiul confirmă preferința românilor pentru „comfort food”: meniul zilei cu cartofi prăjiți fiind cel mai comandat produs.

Nu în ultimul rând, conform analizei, deși plățile cu cardul sunt în creștere, cash-ul rămâne metoda dominantă, cu peste 676.000 de comenzi (48 milioane lei), față de cele 216.000 achitate cu cardul (16,8 milioane lei). Totuși, valoarea medie a comenzilor plătite digital este cu 9% mai mare – semn că utilizatorii de card preferă comenzi mai consistente.

