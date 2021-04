Concluziile politiei dupa prima noapte de audieri in cazul "Victor Babes". Alimentarea cu oxigen a ventilatoarelor ar fi inregistrat disfunctionalitati

"In unitatea de terapie intensiva mobila au fost identificate cadavrele a 3 persoane, femei, cu varstele de 84 de ani, 74 de ani si respectiv 63 de ani", se arata intr-un comunicat al Politiei Capitalei.Oamenii legii informeaza ca primele date arata ca alimentarea cu oxigen a ventilatoarelor aferente unitatii de terapie intensiva mobila ar fi inregistrat disfunctionalitati."Din primele date a rezultat faptul ca in dupa amiaza de 12 aprilie, alimentarea cu oxigen a ventilatoarelor aferente unitatii de terapie intensiva mobila ar fi inregistrat disfunctionalitati, fiind intrerupta alimentarea cu oxigen a ventilatoarelor.A fost efectuata cercetarea la fata locului, unitatea mobila fiind sigilata, in vederea continuarii cercetarilor", mai informeaza Politia.Cadavrele au fost ridicate si transportate la INML in vederea efectuarii necropsiei. Cercetarile sunt continuate de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri din Politia Capitalei.Trei pacienti COVID-19 au murit luni, 12 aprilie, dupa o defectiune la TIR-ul ATI de la Spitalul Victor Babes din Bucuresti, care a dus la oprirea alimentarii cu oxigen. Potrivit unui comunicat al DSU ventilatoarele din sectia mobila au intrat in avarie fiind chemata firma distribuitoare pentru a le repara, insa reprezentantul companiei nu a vrut sa intre in unitatea medicala desi i-a fost oferit echipament de protectie.Sistemul de alimentare cu oxigen la sectia mobila ATI de la Spitalul "Victor Babes" din Bucuresti s-a defectat luni. Urmarea a fost decesul a trei pacienti.Sistemul de alimentare cu oxigen ar fi cedat, iar cei opt pacienti din sectia mobila ATI au fost ventilati manual de catre personalul medical. Din nefericire trei din cei opt pacienti nu au putut fi salvati.Politistii si procurorii au deschis o ancheta. Sectia mobila de terapie intensiva a fost pusa in functie saptamana trecuta. Aici erau internati opt pacienti in stare grava, ceea ce reprezinta capacitatea maxima a sectiei.Comunicatul Departamentului pentru Situatii de Urgenta"Personalul medical care incadreaza Unitatea de Terapie Intensiva Mobila a semnalat intrarea in avarie, concomitent, a tuturor ventilatoarelor regasite in container si a comunicat echipei tehnice a spitalului ca acestea prezinta o alarma de suprapresiune respectiv, presiune crescuta de peste 6 Bari, limita maxima admisa pentru functionarea corecta si in siguranta a acestor tipuri de echipamente medicale.In urma verificarii presiunii oxigenului din Unitatea Mobila, ventilatoarele au ramas in avarie. Reprezentantul firmei distribuitoare a ventilatoarelor, sosit la fata locului a refuzat intrarea in unitate, desi i-a fost oferit de catre personalul medical, echipament complet de protectie impotriva COVID-19. Acesta, in final a parasit incinta spitalului, refuzand sa intre in TIR.La acest moment este in derulare o verificare pentru stabilirea motivelor care au dus la cresterea presiunii oxigenului peste valoarea maxima admisa, in cadrul Unitatii Mobile.Verificarea ventilatoarelor, in urma avariei a demonstrat ca acestea au inregistrat o cresterea a presiunii de peste 6 Bari, ceea ce a dus la oprirea lor din functiune.Instalarea si operationalizarea Unitatii se realizeaza sub coordonarea DSU si a spitalului iar reglarea continua a parametrilor de lucru, a instalatiei de oxigen care deserveste UTIM-ul, monitorizarea acesteia si operarea unitatii este realizata de echipa tehnica a spitalului.Din cei 8 pacienti internati in UTIM din cadrul Victor Babes- 1 pacient pe o sectie proprie a spitalului Victor Babes- 1 pacient la Spitalul ROL 2 (sectia militara a Ana Aslan)- 2 pacienti la Spitalul Bagdasar Arseni- 1 pacient la Floreasca-3 pacienti au fost declarati decedati, in urma intrarii in stop cardio respirator".