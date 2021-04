DSU: "Reprezentantul firmei distribuitoare a ventilatoarelor de la "Victor Babes" a refuzat sa intre in unitate, desi i-a fost oferit echipament de protectie"

"Personalul medical care incadreaza Unitatea de Terapie Intensiva Mobila a semnalat intrarea in avarie, concomitent, a tuturor ventilatoarelor regasite in container si a comunicat echipei tehnice a spitalului ca acestea prezinta o alarma de suprapresiune respectiv, presiune crescuta de peste 6 Bari, limita maxima admisa pentru functionarea corecta si in siguranta a acestor tipuri de echipamente medicale.In urma verificarii presiunii oxigenului din Unitatea Mobila, ventilatoarele au ramas in avarie. Reprezentantul firmei distribuitoare a ventilatoarelor, sosit la fata locului a refuzat intrarea in unitate, desi i-a fost oferit de catre personalul medical, echipament complet de protectie impotriva COVID-19. Acesta, in final a parasit incinta spitalului, refuzand sa intre in TIR", a transmis, luni seara, DSU.DSU a precizat ca este in derulare o verificare pentru stabilirea motivelor care au dus la cresterea presiunii oxigenului peste valoarea maxima admisa, in cadrul Unitatii Mobile."Verificarea ventilatoarelor, in urma avariei a demonstrat ca acestea au inregistrat o cresterea a presiunii de peste 6 Bari, ceea ce a dus la oprirea lor din functiune. Instalarea si operationalizarea Unitatii se realizeaza sub coordonarea DSU si a spitalului iar reglarea continua a parametrilor de lucru, a instalatiei de oxigen care deserveste UTIM-ul, monitorizarea acesteia si operarea unitatii este realizata de echipa tehnica a spitalului", a mai transmis DSU.Trei pacienti au murit, luni seara, dupa intrarea in stop cardio-respirator ca urmare a unei defectiuni la instalatia de oxigen a unitatii mobile de terapie intensiva de la Spitalul Victor Babes din Bucuresti.