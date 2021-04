Nicusor Dan, despre tragedia de la "Victor Babes": "Am sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria sectorului 3. Cei vinovati trebuie pedepsiti"

"In aceasta seara, din nefericire, au decedat in conditii neclare trei pacienti de la Spitalul Victor Babes din Capitala. E o tragedie, un moment dramatic in care vieti omenesti au fost pierdute. Prezint condoleante familiilor care i-au pierdut pe cei dragi astazi ", scrie Nicusor Dan pe Facebook Primarul Capitalei anunta ca a sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria sectorului 3 in legatura cu aceasta situatie, fiindca vinovatii trebuie identificati si pedepsiti."Am solicitat colaborarea deplina a personalului acestui spital in cadrul cercetarilor care vor avea loc", precizeaza Nicusor Dan, adaugand ca va reveni cu detalii.