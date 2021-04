Raed Arafat, explicatii cu privire la tragedia de la Victor Babes: "A fost o problema de crestere brusca a presiunii, care a facut ca aparatele sa se opreasca"

"TIR-urile de terapie intensiva sunt fabricate sa functioneze in 2 modalitati - total independent, pentru cateva ore. Pe durata mai lunga ele se coneteaza la curent din afara TIR-ului si la sursa de oxigen permanenta, de regula a spitalului. Ce va spun acum este ce stiu la acest moment si ce pot sa comunic sub rezerva faptului ca situatia este sub ancheta. Presiunea nu trebuie lasata sa urce mai mult de 5,8 maxim.La un moment dat, presiunea a crescut peste 6 bari. Cum, de ce, ce robinet s-a deschis mai mult...Ventilatoarele, care sunt de fabricatie americana, cand se depasesc 6 bari intra in stare de alerta. Toate ventilatoarele s-au oprit impreuna si au creat situatie de urgenta din ATI. Colegii de acolo au intervenit sa preia ventilatia pacientilor, ca se ventileaza pacientii pe balon", a relatat seful DSU.El a afirmat ca era un reprezentant al firmei care intretine ventilatoarele, dar nu a dorit sa intre in TIR, avand in vedere ca sunt pacienti COVID."S-a intamplat ce nimeni nu a dorit sa se intample - unii pacienti au intrat n stop, nu s-a reusit sa fie resuscitati, erau in stuatie critica", a afirmat Raed Arafat.