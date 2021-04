Problemele tehnice de la o alta unitate mobila ATI, trecute sub tacere. Managerul spitalului din Timisoara refuza sa faca declaratii

In timpul pandemiei, la Timisoara au fost aduse doua unitati mobile de terapie intensiva - TIR-uri ATI in care au fost tratati bolnavii cu COVID-19. Una dintre aceste unitati s-a defectat de doua ori, o data in curtea Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" si a doua oara in curtea Spitalului Municipal, potrivit news.ro.Managerul de la Spitalul Municipal Timisoara, medicul Daniel Malita, a declarat pentru News.ro ca nu doreste sa comenteze incidentul care a avut legatura cu instalatia de oxigen, argumentand ca el este medic de meserie.Initial, prima unitate mobila de terapie intensiva a ajuns la Timisoara in iulie 2020, in curtea Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes". Inaugurarea s-a facut cu mare fast si au fost prezenti si oficiali, printre care seful DSU, Raed Arafat si ministrul de Interne de la acea vreme, Marcel Vela . Dupa patru luni, insa, in noiembrie 2020, instalatia de incalzire s-a defectat, iar bolnavii internati aici s-au incalzit cu plapumi si cu resouri, potrivit aceleiasi surse.Pacientii au fost relocati, iar TIR-ul ATI a fost trimis la reparat.S-a intors, insa, la Timisoara, tot in noiembrie 2020, dar ulterior s-a stricat iar, din cauza unor probleme la instalata de oxigen. Presiunea oxigenului furnizat de instalatia Spitalului Municipal din Timisoara a depasit limita de sase bari, iar aparatele de respirat s-au oprit. In acel moment se aflau internati opt pacienti in unitatea mobila de terapie intensiva. Cinci dintre ei au fost dusi in unitatea ATI de la Spitalul Judetean Timisoara, iar alti trei au ramas la Spitalul Municipal.Managerul Spitalului Municipal Timisoara, medicul Daniel Malita, nu a dorit sa explice incidentul si a spus ca el este medic de meserie."Nu comentez, eu sunt medic. Se cunoaste ce s-a intamplat cu TIR-ul de la Spitalul Municipal, au fost trimise comunicate de presa", a declarat Daniel Malita pentru News.ro.Se pare, insa, ca Spitalul Municipal Timisoara nu a emis vreun comunicat de presa cu privire la problemele aparute la TIR-ul ATI. Intrebat unde au fost transmise aceste comunicate de presa, managerul Daniel Malita nu a avut un raspuns.Cele doua unitati mobile de terapie intensiva care au ajuns la Spitalul Municipal Timisoara au fost retrase si duse in alte zone ale tarii, rand pe rand.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis, in prezent, in judetul Timis nu mai sunt astfel de TIR-uri de ATI la nicio unitate spitaliceasca.Trei pacienti COVID-19 au murit luni, 12 aprilie, dupa o defectiune la TIR-ul ATI de la Spitalul Victor Babes din Bucuresti, care a dus la oprirea alimentarii cu oxigen. Politistii s-au sesizat din oficiu, iar la fata locului s-a deplasat echipa complexa, formata din politisti ai Serviciului Omoruri, specialisti ai Serviciul Criminalistic si medic legist.