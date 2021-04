Andreea Moldovan, despre pacientii morti la "Victor Babes": "Nu ascundem nimic. Ministrul Voiculescu a fost printre primii acolo"

Moldovan a fost asteptata in fata Ministerului Sanatatii de jurnalisti."Nu ascundem nimic, este o situatie tragica, trebuie sa vedem ce s-a intamplat", a spus Moldovan.Secretarul de stat spune ca Vlad Voiculescu ar fi ajuns la locul incidentului printre primii, la ora 17.00, in dupa-amiaza zilei de luni, 12 aprilie, desi ministrul Sanatatii a scris pe Facebook ulterior ca a aflat despre tragedie la ora 18.30."Dansul (n.r. - ministrul Vlad Voiculescu) a fost acolo de la ora 17.00, a fost primul printre cei de acolo. Va dati seama ca nu ascundem nimic, este o situatie tragica, trebuie sa vedem ce s-a intamplat", a spus Moldovan.Intrebata daca ministrul Voiculescu a comunicat cu premierul Florin Citu , Andreea Moldovan a raspuns: "Va dati seama ca toata lumea comunica cu toata lumea, pentru ca este o situatie absolut trista. Nimeni nu sta si doarme linistit si se uita la televizor".Trei pacienti COVID-19 au murit luni, 12 aprilie, dupa o defectiune la TIR-ul ATI de la Spitalul Victor Babes din Bucuresti , care a dus la oprirea alimentarii cu oxigen. Politistii s-au sesizat din oficiu, iar la fata locului s-a deplasat echipa complexa, formata din politisti ai Serviciului Omoruri, specialisti ai Serviciul Criminalistic si medic legist.Cadavrele au fost ridicate si transportate la INML in vederea efectuarii necropsiei. Cercetarile sunt continuate de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri din Politia Capitalei.Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a precizat luni seara ca a aflat despre problemele existente la Spitalul "Victor Babes" la ora 18:30.Ministrul a afirmat ca a fost la fata locului pentru a vorbi cu medicii si conducerea spitalului si ca cei cinci pacienti au fost transferati in siguranta.Vlad Voiculescu a spus ca va solicita un control pentru a verifica motivul care a stat la baza tragediei de luni."Condoleante familiilor indurerate! Azi in jurul orei 18:30 am aflat despre problemele de la spitalul Victor Babes. Am sunat pentru a ma asigura ca pentru pacientii COVID-19 se vor gasi locuri in alte spitale din Bucuresti. Am mers apoi acolo pentru a vorbi cu medicii si conducerea spitalului.Cinci dintre ei au fost transferati in siguranta. Trei dintre ei, din pacate, nu au putut fi salvati. O ancheta penala este in desfasurare iar maine voi solicita un control asupra problemelor tehnice care au dus aici. Condoleante pentru familiile indurerate!", a scris Voiculescu, luni seara, pe Facebook.