Specialist, despre cât va mai dura pandemia: „După secole întregi nu am dobândit imunitate la variolă sau la poliomielită”

Valul 5 al pandemiei este așteptat să își facă simțită prezența primăvara următoare, iar pandemia se va manifesta sezonier, în 2 valuri pe an, unul primăvara, altul toamna sau iarna.

Asta pentru că, spune biostatisticianul Octavian Jurma, tulpina Delta a ajuns la un grad atât de mare de infecțiozitate – comparabil cu al variolei sau al poliomielitei – încât, doar pe cale naturală, virusul nu va fi eradicat niciodată.

Biostatisticianul Octavian Jurma a declarat pentru Ziare.com că valul 4 al pandemiei a fost cel mai grav și cel mai prost gestionat val de la începutul pandemiei în România.

De exemplu, numărul de morți COVID-19 din valul 4 – despre care Octavian Jurma spune că nu s-a încheiat – a depășit deja numărul de decese din valul 1 și 2.

Numărul de morți din valul 4 îl depășește pe cel al valurilor precedente

„Astăzi (n.r. - vineri, 19 noiembrie) am depășit deja numărul de decese înregistrat în tot anul 2020, deci valul 1 plus valul 2 la un loc a fost depășit. Probabil că până la sfârșitul lunii vom depăși 20.000 de decese raportate oficial.

Considerând că valul 4 a început în iulie-august, când deja eram într-o creștere accelerată – atunci avem peste 19.000 de cazuri de deces până ieri. Până duminică vom depăși 20.000 de cazuri în valul 4 (…) și încă suntem departe de finalul valului 4.

O să mai dureze încă cel puțin o lună, în care o să avem un număr mare de decese: peste 200-300 zilnic. Oricât am încerca să „tragem” de ele, nu scad atât de rapid ca incidența, care scade odată cu testele.

În anul 2020 vedem că am avut un total de decese din cauza COVID undeva la 19.500, pentru că știm că 3.500 s-au raportat în iunie 2021, deci nu e corect să le atribuim anului 2021. Acum, până la sfârșitul săptămânii vom depăși 20.000 de decese confirmate oficial numai pentru valul 4. Valul 3 a avut 10.000 de decese, deci între ianuarie și iulie. Probabil că, până la final, când o să tragem linie, s-ar putea adeveri prognoza de coșmar că vom avea în valul 4 mai mule decese decât în valurile 1, 2 și 3 combinat”, a declarat Jurma.

Cercetător: „Valul 4 - cel mai grav și cel mai prost gestionat val”

Biostatisticianul critică atitudinea autorităților care, atunci când au văzut că românii nu vor să se vaccineze, nu și-au intensificat eforturile, astfel încât procentul celor care s-au vaccinat cu cel puțin o doză este de 39%, iar procentul persoanelor imunizate este de 36%.

„Când vrem să justificăm de ce nu facem niște lucruri (cum ar fi testarea în școli, o groază de măsuri de prevenție pe care nu le luăm pentru că suntem mai catolici decât Papa), atunci invocăm conformarea cu normele internaționale. Când vrem să facem ceva, atunci facem experimente în masă: dăm drumul la festivaluri cu zeci de mii de oameni, la nunți cu mii de oameni. Toate acestea conturează un tablou în care niște oameni pe care noi nu îi știm s-au uitat la niște date și au luat niște decizii.

Iar decizia a fost că dacă românii nu vor să se vaccineze, ei bine, atunci o să îi lăsăm să se infecteze, dar nu vom limita pandemia. Ei au spus că, într-o formă sau alta românii se vor imuniza: fie prin vaccinare, fie prin infectare. Pe mine m-a deranjat foarte tare atitudinea autorităților care – atunci când lucrurile au început să scape de sub control – au spus ceva de genul: na, ați văzut că se moare, că dacă nu v-ați vaccinat, așa vă trebuie.

Cam asta era atitudinea. Nu era: iertați-ne, nu ne dăm seama cum a fost posibil. Nici acum nu există nicio atitudine de scuză din partea autorităților pentru faptul că valul 4 a fost atât de grav și atât de prost gestionat”, a spus dr. Octavian Jurma.

Cum va arăta și când ne putem aștepta să lovească valul 5

În aceste condiții, Ziare.com l-a întrebat de biostatistician cum va arăta valul 5 în România și în ce fel crede că va evolua pandemia.

„Valul 5 depinde foarte mult de câtă populația va deveni susceptibilă la infectare. Vedem, din datele clinice, că începe să se contureze o imagine ceva mai corectă asupra pandemiei, decât cea pe care o aveam până acum. Până acum, singurul lucru pe care ni-l imaginam era că pandemia va evolua pe pattern-ul pe care l-am avut din celelalte pandemii, care până acum au fost de gripă. Ultima mare pandemie de gripă a fost acum 100 de ani. Avem foarte puține date statistice, nu avem secvențieri, nu avem teste.

Avem mai degrabă numărul de decese care ne arată cum a evoluat pandemia de Gripă Spaniolă și știm că a evoluat în 3 valuri mari, dintre care valul 2 a fost cel mai grav, după care s-a stins în mod natural. Dar era gripă: omenirea coexistă cu gripa de foarte mult timp, iar pandemiile de gripă, în general, sunt mai ușor de gestionat.

Asta, pentru că pe de-o parte ne tot vaccinăm și pe de altă parte ne tot infectăm, sezonier. Dar gripa este o boală mult, mult mai puțin gravă decât COVID-19. La Wuhan, când virusul SARS-CoV-2 a intrat în populație, rata de infecțiozitate era similară cu a gripei, dar deja știam că este de cel puțin 10 ori mai gravă decât gripa. Tulpina Delta e chiar de sute de ori mai gravă decât gripa”, a spus cercetătorul.

Dr. Octavian Jurma spune că, în România, ne vom confrunta cu două perioade în care numărul de infectări SARS-CoV-2 va crește: una primăvara și alta toamna.

„Noi știm că vom avea un profil sezonier al infectărilor însă, din cauza faptului că tulpina Delta este atât de infecțioasă, o să avem o sezonalitate formată din 2 valuri: probabil o să avem un sezon de primăvară și un sezon de toamnă-iarnă.

Vom avea un ciclu din acesta cu 2 valuri mari în România, mai ales dacă lucrurile vor fi lăsate să evolueze în continuare nestingherit. Se vor infecta foarte mulți oameni și vor muri foarte mulți oameni. Vom avea un val, probabil, în primăvară, mai mic proporțional decât valul 4, dar probabil mai mare decât valul 3. Deci, cumva, malaxorul acesta ne va măcina până când ne vom vaccina”, e de părere cercetătorul.

De ce nu se va încheia prea curând pandemia COVID-19

Întrebat care este cea mai importantă observație pe care o poate face după aproape 4 valuri pandemice, dr. Octavian Jurma a răspuns:

„Tulpina Delta este aproape un alt virus decât tulpina originală, din Wuhan. Deci a urcat (n.r. – ca infecțiozitate) în zona variolei și a poliomielitei. Asta înseamnă că imunitatea naturală niciodată nu o să poată eradica virusul, asta pentru că nici variola, nici polio nu au fost eradicate natural. Virușii atât de infecțioși nu pot fi niciodată eliminați prin imunitate naturală.

Imunitatea naturală știm din calculele epidemiologice că la acest nivel de infecțiozitate la care a ajuns tulpina Delta e nevoie de o imunizare de turmă de peste 90%, poate chiar 95%. Vedem țări în care procentul de vaccinare este de 60% și unde sunt și persoane care au trecut prin boală și, cu toate astea, tulpina Delta circulă cu zeci de mii de cazuri pe zi de luni de zile. Pe de altă parte, tulpina Delta are unde să evolueze, poate să devină mai infecțioasă – și vedem deja că există tulpini mai infecțioase.

Problema e că tulpina Delta a depășit deja pragul în care, pentru a opri transmiterea, populația ar trebui să fie imunizată simultan la peste 90%. Or, acest lucru nu poate fi făcut pe cale naturală. Din acest motiv nu am putut să eradicăm variola. Și vorbim de secole, nu de ani. După secole întregi nu am dobândit imunitate la variolă sau la poliomielită”.

