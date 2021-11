Cu ce sechele rămân pacienții care au trecut prin COVID-19. Siptome ciudate persistă după mai multe luni de la infecție

Tot mai mulți pacienți care trec prin COVID-19 acuză mai multă vreme după acel moment diverse simptome pe care nu le avuseseră anterior. Specialiștii le au încă în studiu. La nivel mondial, aceste afecțiuni au fost numite generic sindrom Long COVID.

Pe pagina de Facebook RoVaccinare, au fost semnalate o serie de astfel de afecțiuni.

Unele persoane spun că le cade părul, că nu mai văd bine, că au probleme dentare ori pierderi de memorie. Alți pacienți spun că sunt obosiți sau au palpitații.

Epidemiologul Doina Azoicăi: ”Simptomele pot dura săptămâni sau luni de zile după infecția acută”

Într-un interviu acordat Ziare.com, președintele Societății Române de Epidemiologie, prof. dr. Doina Azoicăi spunea că lumea medicală încă dezbate acest efect al bolii COVID-19.

”Este o preocupare pentru acest termen de ”sindrom COVID pe termen lung” sau de ”COVID lung”.

În Statele Unite se estimează că aproximativ 10-30% dintre cei care au făcut infecția cu SARS-CoV-2 ar putea să rămână cu acest sindrom COVID pe termen lung. Ceea ce se știe este că nu există definiții la momentul de față de consens cum sunt în cazul altor simptome chiar determinate de COVID. Încă există o dezbatere în lumea medicală vis-a-vis de definițiile de caz.

Centrul de Control al Bolilor din SUA (CDC) etichetează acest sindrom COVID pe termen lung ca o serie de simptome care pot dura săptămâni sau luni de zile după infecția acută.

Iar aceste simptome se consideră că pot afecta o serie de organe și se agravează în mod frecvent mai ales după o activitate fizică sau mentală. Adică este o manifestare care a fost asimilată ca o manifestare post-infecție și în cazul altor infecții”, a precizat epidemiologul Doina Azoicăi.

Simptomele bizare ale sindromului Long COVID

Într-una dintre postările de pe pagina de socializare a Comitetului de Vaccinare, o pacientă prezină nu mai puțin de 13 simptome pe care le are după un an de la infecție.

“Infectată în 2020. Simptome post covid:

- căderea părului;

-dureri de cap persistente 6 luni de zile;

- apariția tiroidei autoimune;

-ridicarea gingiilor;

- deteriorarea dinților;

-dureri de genunchi;

-pierderi de memorie;

- mărirea dioptriei;

- oboseală (încă o mai am);

- momente de depresie;

-insomnii;

-creșterea colesterolului și trigliceridelor cu care încă mă lupt;

-palpitații la inimă.

Este tot ce am putut observa post covid. Ochelari purtam și înainte, doar că aveam dioptrii extrem de mici de ani de zile. Au crescut foarte mult într-un an. Cu trigliceridele și colesterolul nu am avut niciodată probleme, dureri de cap erau dar vagi, în schimb, în cele 6 luni au fost crunte, simțeam că îmi strânge cineva capul într-o menghină.

Când vorbesc de cele de mai sus, nu mă refer la simptome ușoare ci la dureri pe care nu le-am avut niciodată.

Îmi cunosc corpul, îmi fac analize în mod curent, am grijă de sănătatea mea. Simt că am îmbătrânit cu 10 ani după Covid. Voi ce ați mai experimentat și cum v-ați tratat? Mai aveți simptome și la cât timp? Sunt vaccinată cu ambele doze deși după un an încă mai aveam anticorpi”, a explicat Adriana Stanciu, conform RoVaccinare.

”Medicul mi-a spus că o să rămân toată viața cu aceste urmări”

O altă pacientă care s-a infectat în urmă cu un an cu SARS-CoV-2, spune că s-a îngrășat foarte mult după acest episod, dar are și multe alte simptome despre care medicul ei i-a spus că pot dura toata viața.

”Eu am tot un an de când am fost infectată. Am fost pe terapie intensivă. Obosesc foarte repede când merg, încă mai am lichid la inimă, ficat afectat, părul nu-mi mai cade, îmi tremură tot corpul, glicemia încă nu și-a revenit la normal, vedere afectată.

Medicul mi-a spus că așa rămân toată viața, cu aceste urmări: pericardită, fibroză pulmonară, neuropatie.

Atunci am slăbit 30 kg în 10 zile, dar acum am pus înapoi aproape dublu deoarece am tiroida hasimoto și mai multe boli autoimune.

Acum sunt vaccinată cu ambele doze, chiar dacă medicii care se ocupă de mine nu mi-au recomandat vaccinarea.

Eu am luat hotărârea, m-am informat foarte bine și am cântărit toate riscurile pe ambele părți!!!

Nu mai vreau să trec prin ce am trecut, dar mai presus de toate nu cred că m-aș mai întoarce acasă!!!

Multă sănătate vă doresc.

Mergem înainte gândind pozitiv!!!”, a povestit Laura Adina.

Mulți sunt încă dependenți de oxigen, luni bune după boală

O altă pacientă a scris pe grupul RoVaccinare că încă are dureri de oase și articulații și, de asemenea, îi cade foarte mult părul. Ea spune că a fost dependentă de oxigen o lună și jumătate, în spital, iar acasă a urmat această terapie încă trei luni, folosind un concentrator închiriat de la o firmă.

De altfel, dr. Gindrovel Dumitra, vicepreşedinte al Societății Naționale de Medicina Familiei a explicat, într-un interviu acordat Ziare.com, că unii pacienți de-ai săi au au nevoie de oxigen deși au trecut luni de zile de când s-au îmbolnăvit.

O altă pacientă a scris pe rețeua de socializare că după mai bine de o lună de la externare încă se simte rău, obosește, are dureri, nu are gust și miros, este foarte slăbită și are probleme cu vederea.

Iar o altă femeie scrie că la 10 luni de la infectare încă mai are probleme de sănătate: ”dureri de cap,insomnii, trigliceridele si colesterolul sunt varză, o insuficiență pancreatică, tiroidita autoimună și hopotiroidism”. Pacienta mai spune că face multe atacuri de panică: ”orice strănut sau tuse îmi dă fiori.

Am fost 10 zile pe oxigen, am slăbit 6 kg și am pus la loc 20. Am schema completă de vaccinare incusiv doza trei .Nu cred ca aș mai avea puterea să trec prin ce am trecut. Sper să ne ferească Dumnezeu de alte rele. Să fim sănătoși cu toții”, a scris femeiea pe Facebook.

Iar o altă pacientă susține că a trecut prin pierderi de memorie, de concentrare, anxietate, depresie, durere de inimă, atacuri de panică, durere de spate, timp de șase luni.

Ce înseamnă long – COVID

Pe pagina sa de Facebook, profesorul de Sănătate Publică Răzvan Cherecheș a postat un studiu publicat de thelancet.com și a explicat definiția sindromului long- COVID.

Sindrom COVID lung = simptome care continuă după 28 de zile după testul pozitiv”.

Persoanele vaccinate care au risc mai mare de dezvoltare de sindrom COVID lung sunt persoanele în vârstă, fragile, care trăiesc în sărăcie, care au primit o singură doză de vaccin, a arătat Cherecheș.