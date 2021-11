Valul 5 al pandemiei COVID în România. Medic: ”Va veni. Singura necunoscută este când se va întâmpla”

Numărul tot mai mic de cazuri de infectări noi pare să anunțe că valul 4 al pandemiei de COVID-19 din țara noastră a început să scadă în intensitate. Însă, din păcate a scăzut și dorința românilor de a se vaccina, iar imunitatea a început să scadă. Astfel riscul ca o variantă mai infecțioasă ca Delta să înceapă să își facă simțită prezența și să creeze un nou val pandemic, rămâne o ipoteză demnă de luat în seamă.

Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID, medicul Valeriu Gheorghiță, a explicat într-un interviu acordat Digi 24 că riscul să repetăm scenariul din valul 4 este mare dacă nu vom respecta regulile anti-pandemie și nu vom crește rata de vaccinare.

Întrebat dacă va veni și valul 5 al pandemiei, medicul a declarat că vedem deja țări care au o recrudescență a numărului de cazuri. „În Marea Britanie este o tendință de creștere a numărului de cazuri și nu vreau să uităm că suntem în plin sezon rece. Iarna se apropie și oamenii vor sta din ce în ce mai mult în spații închise, vor interacționa din ce în ce mai mult, aerisirea încăperilor se va face mai puțin, iar riscul de infectare evident că va crește, deci nu suntem sub nicio formă într-o perioadă care din punct de vedere al condițiilor epidemiologice să fie în favoarea noastră, ci dimpotrivă”, a arătat Valeriu Gheorghiță.

Doctorul Marius Geantă: ”Suntem în punctul în care trebuie să învățăm, ca societate și ca sistem de sănătate publică, lecțiile valului 4”

Președintele Centrului de Inovație în Medicină, doctorul Marius Geantă, a explicat că în situația în care ne aflăm în prezent, dacă nu vom conștientiza greșelile acestui val nu vom exclude un altul.

”Valul 5 al pandemiei va veni - singura necunoscută este când anume. Rata de vaccinare (încă scăzută în Romania), proprietățile virusului (varianta delta, care se răspândește mult mai repede decât alfa, ar putea fi înlocuită de o alta variantă încă și mai transmisibilă) și comportamentul oamenilor (mobilitatea persoanelor este la nivelul pre-pandemic în Romania, restricțiile sunt ușoare și conformarea redusa) sunt cei 3 factori de care depind momentul, amplitudinea și durata valului 5.

Dacă nu se va schimba ceva fundamental măcar în privința unuia dintre cei 3 parametri menționați (vaccinare, varianta virusului, comportamentul oamenilor) valul 5 ar putea să însemne o nouă presiune pentru sistemul de sănătate.

Suntem în punctul în care trebuie să învățăm, ca societate și ca sistem de sănătate publică, lecțiile valului 4 (după ce nu am învățat lecțiile valului 3) și să acționam printr-un mix de masuri care să includă, pe lângă vaccinare, și testarea, promovarea purtării măștii, realizarea de anchete epidemiologice și implementarea unui sistem de supraveghere genomică a circulației virusului”, a precizat medicul Marius Geantă pentru Ziare.com.

Octavian Jurma: ”Când imunitatea scade sub 40% cresc infectările” GRAFIC

Cercetătorul Octavian Jurma a explicat cum s-au creat valurile pandemice pe fondul scăderii imunității populației.

”Valul 5 îl putem evita sau putem să trecem prin el cum au trecut britanicii prin valul 4. Avem avantajul, din punctul meu de vedere, că multă populație se vaccinează acum și imunitatea după cum vedeți în graficul acesta, este calculată că începe să scadă și după vaccinare și după infectare la 180 de zile. Este o aproximație generală dar am folosit-o în valul 3 pentru a vedea când va începe în valul 4.

Atunci această aproximație pe care am urmărit-o, la 180 de zile, arăta că după trecerea acestui prag de imunitate de 40%, am extrapolat la o rată de detecție de 1:7, adică detectăm doar unul din șapte cazuri infectate (rata noastră de detecție este între 1:5- 1:10). Săptămâna trecută am avut, poate, între 500.000 și un milion de cazuri reale la cele 100.000 de cazuri detectate.

Vedem cum a început să crească rata de infectare pe măsură ce rata de imunitate a început să scadă. Vedem că am scăzut sub 40% imunitate la finalul lunii octombrie și vedem că aici a fost și vârful valului 4.

Imunitatea din vaccinare a crescut, la un moment dat, peste rata de infectare iar aceasta mi-a dat speranțe că o să avem nu numai o ieșire rapidă din acest val dar și că imunitatea va dura mai mult timp astfel încât acel moment se întindea undeva spre iunie.

Însă, în acest moment odată cu scăderea ratei de vaccinare se mișcă spre noi și pragul acesta de 40% care acum este la începutul lunii mai. Plus că peste această scădere a imunității vine și o tulpină mai infecțioasă”, a precizat cercetătorul.

Când ar putea veni valul 5

Medicul a mai spus că, potrivit estimărilor sale ”riscul să o luăm de la capăt ar fi de fapt, undeva prin luna martie, iar vîrful va fi prin aprilie-mai, apoi vom avea o perioadă de pauză, apoi o vom lua de la capăt cu valul 6 în toamnă.

Un lucru este sigur și toată retorica antivaxxer nu are cum să conteste calitatea, dacă 90% dintre cei care sunt în spitale și decedează nu sunt vaccinați, înseamnă că cel puțin 40% dintre cei nevaccinați au trecut prin boală.

În mode cert vom avea un val de infectări pentru că nu avem cum să-l evităm. Intrebarea este dacă decuplăm și noi, iar decuplarea se face doar prin vaccinare.

Este problemă și cu această campanie de vaccinare pentru că în România este bazată pe frică. Frica au făcut oamenii să se vaccineze, iar acum veștile bune pentru negaționiști pentru că guvernul nu este foarte serios cu măsurile de prevenție îi face pe oameni să o lase baltă cu vaccinarea.

Noi ne asumăm modelul brazilian pentru că nu s-a luat o măsură de restrângere a pandemiei”, a explicat Jurma.

Anglia ar putea intra în valul 5?

”Am suspiciuni că Anglia se uită la un soi de val 5 pentru că au lăsat virusul să circule. Italienii au oprit circulația virusului cu certificatul verde, în Anglia s-au bazat doar pe vaccinare. Se vede o creștere. Ar putea fi un potențial val 5 acolo mai ales că este și acea tulpină cu 10% mai infecțioasă care profită de scăderea protecției la cei care s-au vaccinat mai demult”, a mai explicat Octavian Jurma.

Pe de altă parte, coordonatorul campaniei de vaccinare din România, Valeriu Gheorghiță, îndeamnă oamenii să meargă să se vaccineze.

„Nu cred că mai putem să ne permitem să repetăm la nesfârșit aceste valuri de îmbolnăviri, pentru că nu este exclus ca în perioada lunilor viitoare să se genereze o nouă variantă virală, care să se asocieze - și vedem că de obicei au fost asociate - cu o creștere a transmisibilității, care să fie mai contagioasă și care poate să fie asociată și cu scăderea protecției imunității care se obține după vaccinare. Deci, noi trebuie să preîntâmpinăm aceste lucruri”, a subliniat Valeriu Gheorghiță.

Ads