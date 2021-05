Vaccinare pe bicicleta la centrul drive-thru de la Deva. Autoritatile vor sa marcheze "vinerea verde"

Autoritatile doresc sa marcheze in acest fel "vinerea verde", conceptul lansat la nivel national pentru reducerea poluarii generate de masini.Ciclistii din Deva, dar si din alte localitati, sunt asteptati pe vehiculele lor cu doua roti intre orele 10,00 si 19,00, vaccinarea urmand sa fie facuta cu serul Pfizer-BioNTech . Biciclistii vor avea prioritate fata de masini in intervalul orar 13,00-19,00, a informat Directia de Sanatate Publica (DSP) Hunedoara."Daca tot este 'vinerea verde', atunci cel mai bine este sa ne gandim la biciclete. Toti cei care doresc sa se vaccineze pot veni pe bicicleta la Centrul drive-thru de la Complexul Comercial Shopping City Deva si speram ca participarea sa fie cat mai larga. In plus, actiunea se constituie si ca o avanpremiera a competitiei de ciclism Turul Municipiului Deva, editia a IX-a", a declarat directorul executiv al DSP Hunedoara, Sebastian Mezei. La centrul de vaccinare drive-thru vor avea prioritate si conducatorii autoturismelor electrice sau hibrid, impreuna cu insotitorii acestora.Centrul drive-thru functioneaza pe patru fluxuri, iar de la deschiderea sa, pe 24 aprilie, aici s-au vaccinat peste 4.300 de persoane, in conditiile in care acesta a fost inchis in perioada Pastelui. La acest centru se foloseste serul Pfizer-BioNTech, iar persoanele care doresc sa se imunizeze aici nu au nevoie de programare. Ele trebuie sa se prezinte la centru intr-un autovehicul, deoarece toate procedurile impuse de procesul de vaccinare se desfasoara fara ca doritorii sa coboare din masina.