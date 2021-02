Cum arata parcarea subterana uriasa construita in doi ani la Bucuresti. Va fi gata "in perioada imediat urmatoare"

Parcarea cu peste 700 de locuri

Aceasta va fi inaugurata in curand, dupa efectuarea receptiei, anunta Primaria Sectorului 3.Intrebati cand va fi gata parcarea din Sectorul 3, reprezentantii primariei conduse de Robert Negoita nu au putut oferi un termen clar."Se estimeaza finalizarea lucrarilor in perioada imediat urmatoare. Parcarea va fi data in folosinta dupa efectuarea receptiei la finalizarea lucrarilor", se arata intr-un raspuns trimis de Primaria Sectorului 3 la solicitarea Ziare.com.Proiectul parcarii, intitutulat "Cresterea capacitatii de stationare si mobilitate a parcului auto in zona b-dul Decebal" are o valoare de 102,3 milioane de lei, cu TVA, insa valoarea finala se va stabili la finalul executiei lucrarilor, potrivit autoritatilor.Parcarea subterana va avea lungimea de aproximativ 550 de metri si latimea de aproximativ 17,50 metri, exceptand zonele de rampe si de scari, unde latimea creste corespunzator.Parcarea va avea doua niveluri pe tronsonul cuprins intre strada Dristorului si Piata Hurmuzachi si 718 locuri de parcare , dintre care 30 destinate persoanelor cu dizabilitati si sase pentru motociclete.Lucrarile la parcarea subterana au inceput in data de 20 martie 2019 si erau planificate sa dureze pana in luna martie 2021.In ianuarie 2020, primarul Negoita anunta ca parcarea va fi gata in vara , inainte de termen, ceea ce, insa, nu s-a intamplat.Pana la finalul lunii aprilie ar urma sa fie inaugurata si parcarea pentru masini si terminalul multimodal pentru transportul in comun de la Cora Pantelimon.