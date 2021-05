Primarul Brasovului: "Firma care se ocupa cu parcarile din oras a disparut inainte de a preda echipamentele"

"Curajoasa firma P&P a fugit de brasoveni, dar nu poate fugi de raspundere. Am avut prea mult bun simt si prea multa rabdare cu fostul operator al serviciului de parcare din Brasov. Dupa cum probabil stiti, contractul abuziv cu P&P a fost reziliat vinerea trecuta prin Hotarare de Consiliu Local, iar operatorul a fost notificat in scris. Potrivit contractului, P&P ar fi trebuit sa se prezinte ieri, 13 mai, la primarie, pentru a preda toate bunurile de retur (...) Reprezentantii operatorului P&P nu au venit ieri si nu au raspuns, asa ca am facut o noua convocare pentru azi dimineata, convocare pe care au ignorat-o din nou", a scris, vineri seara, pe Facebook , primarul din Brasov.Acesta afirma ca s-a deplasat personal la sediul firmei."Fiindca toate au o limita, astazi am mers personal la sediul operatorului si am constatat ca P&P pur si simplu nu mai este de gasit. Reprezentantii societatii au dat bir cu fugitii, s-au ascuns, ca intr-un film prost, sperand, probabil, ca astfel vor scapa de raspundere. Inca de vinerea trecuta, P&P a scos din functiune aparatele si toate elementele de infrastructura si a suspendat serviciul de relatii cu clientii, o atitudine care denota o extrema rea-credinta. Practic, firma P&P a fugit de brasoveni cu coada intre picioare. Problema celor de la P&P este insa ca distractia abia incepe si ca aceasta rea-credinta si incalcarea termenilor din contract vor fi atacate in instanta, pentru a recupera prejudiciul pe care aceasta firma il cauzeaza in mod direct comunitatii brasovene si bugetului local. P&P se face vinovata de abuz de incredere, adica de insusirea unor bunuri care nu-i apartin si refuzul de a le returna proprietarului de drept", a mai scris primarul.Acesta asigura brasovenii ca banii vor fi recuperati in instanta."Avem un proiect nou-nout pentru sistemul de parcari, care va functiona de acum direct in subordinea primariei si al carui beneficiar va fi tot bugetul local. Noua abordare este mai aproape de cetateni si cu o gestiune moderna, adica ceva normal pentru un astfel de serviciu. Incercam sa-l punem pe picioare cat mai repede, dar oricat de optimisti am fi, tot va dura cateva saptamani pana sa-l avem operational", a mai anuntat primarul.Vinerea trecuta, Allen Coliban anunta ca cele peste 10.000 de locuri de parcare publice din Brasov vor fi preluate in administrare de municipalitate, dupa ce contractul de concesiune "pagubos pentru brasoveni, primit mostenire de la fosta administratie pentru urmatorii 10 ani", a fost reziliat.