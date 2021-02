Tarife noi de parcare in Constanta, in functie de zona: soferii vor plati 7 lei pentru primele doua ore in centrul orasului

Spatiile de parcare situate pe Bd. Tomis tronson delimitat de Bd. Mamaia si str. Traian

Spatiile de parcare situate pe str. Mircea cel Batran tronson delimitat de str. Stefan cel Mare si str. Ion Ratiu

Spatiile de parcare situat la intersectia Bd. Tomis si Bd. Mamaia

Spatiile de parcare situate pe bd. Ferdinand -zona Grand

Spatiile de parcare adiacente bisericii Adormirea Maicii Domnulu

Spatiile de parcare adiacente Garii CFR

Spatiile de parcare adiacente Judecatorie, Tribunal, Curte de Apel, Cerc Militar

Spatiile de parcare adiacente Port Turistic Tomis

Tarifele din zona 2

Sos. Mangaliei

Bd. 1 Mai

Bd 1 Decembrie 1918

Orasul a fost impartit in trei zone, cu tarife diferentiate, scrie Adevarul.ro In zona 1, soferii vor plati 7 lei pentru primele doua ore si 15 lei pentru trei ore. Abonamentul institutiilor publice va costa 208 lei pe an. Printre strazile care intra in aceasta zona se numara:Zona 2 va avea tarife de parcare de 4 lei pe ora. Parcarea se poate realiza si in baza unei viniete de culoare alba, anuala, care costa 360 de lei pe an. Sunt vizate, printre altele, parcarile situate pe trama stradala de categoria I si II de pe teritoriul administrativ al municipiului Constanta:Zona 3 vizeaza parcarile de resedinta sau riverane.