Un barbat din Caras-Severin a gasit 4.000 de euro si 47.000 de lei. Pentru ca nu i-a declarat, s-a ales cu dosar penal

Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Caras-Severin, suspectul, de 46 de ani, a gasit banii intr-un carucior de cumparaturi, alaturi de documentele de identitate, un telefon mobil si alte bunuri ale unui barbat din Ramnicu Valcea.Fapta s-a petrecut pe 20 februarie, ulterior suspectul aruncand documentele de identitate si borseta, dar pastrand banii si bunurile.In urma cercetarilor efectuate de politistii din Caransebes, autorul a fost identificat in comuna Rusca Montana, pe numele sau fiind deschis un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "insusire a bunului gasit sau ajuns din eroare la faptuitor".Politistii au recuperat intreaga suma de bani si bunurile pierdute, care au fost restituite barbatului din Ramnicu Valcea.IPJ Caras-Severin le reaminteste cetatenilor obligatia legala ca in cazul in care gasesc bunuri sau alte obiecte de valoare sa le predea autoritatilor sau celui care le-a pierdut in cel mult zece zile. In caz contrar, ei risca o pedeapsa cu inchisoare de la o luna la trei luni sau amenda.