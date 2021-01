VIDEO Caprioare care se joaca prin zapada, filmate intr-o padure din Apuseni

Imagini inedite au fost surprinse de o camera de monitorizare amplasata in Parcul National Apuseni. Un grup de caprioare se jucau prin zapada proaspat depusa in padure.Imaginile fost surprinse in prima zi a anului 2021, in cadrul activitatilor de monitorizare a faunei. Caprioarele se antreneaza intr-un joc de-a prinselea, nestingherite de prezenta camerei de supraveghere.Parcul Natural Apuseni are o suprafata de 76.064 de hectare, in zona Muntilor Apuseni, pe teritoriul judetelor Cluj, Bihor si Alba, din care 50.793 de hectare sunt paduri.