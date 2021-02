VIDEO Copilul de 13 ani agresat brutal de tatal sau in parcul de joaca are fisura craniana. Medicii au decis sa il transfere la Timisoara

Agresorul in varsta de 29 de ani a fost retinut pentru 24 de ore. Barbatul a fost filmat duminica in timp ce a agresat doi copii intr-un parc de joaca din municipiul Hunedoara. Pe unul l-a strans de gat si l-a trantit cu putere de caldaram, relateaza digi24.Fiul barbatului de 29 de ani, un minor de 7 ani, a fost audiat la sediul Politiei Municipiului Hunedoara in calitate de victima a violentei in familie, in prezenta reprezentantilor DGASPC."Celalalt minor are 13 ani si a ramas internat, pentru investigatii mai amanuntite. Minorul de 13 ani se pare ca se afla in parc neinsotit. Autorul nu figureaza cu antecedente penale si a fost retinut pentru 24 de ore", a informat Bogdan Nitu, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Hunedoara.Pe numele lui a fost intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de loviri sau alte violente si violenta in familie, pentru agresarea propriului copil si tulburarea ordinii si a linistii publice.In imaginile surprinse cu un telefon mobil se poate vedea cum barbatul se indreapta furios catre un copil de doar cativa ani care se dadea pe un leagan, il injura, strigandu-i "Vino aici, f... mortii ma-tii" si il ridica, strangandu-l cu mainile de gat pana deasupra capului, apoi il tranteste cu putere pe caldaram.Copilul trantit in cap, a ramas neclintit din cauza durerii. Cateva secunde mai tarziu, barbatul se indreapta spre un alt copil, il injura si ii face aceeasi manevra violenta."Duminica, in jurul orei 15.50, Politia Municipiului Hunedoara a fost sesizata pe numarul unic de urgenta 112, despre faptul ca un copil a fost trantit la pamant de un parinte in zona unui parc, situat pe raza municipiului Hunedoara. Imediat la fata locului s-a deplasat o echipa de ordine publica care a stabilit faptul ca in jurul orei 15:35 in timp ce se aflau langa un leagan doi minori s-au certat, iar la scurt timp tatal unuia dintre ei l-a luat pe celalalt minor l-a ridicat, dupa care l-a trantit la pamant.Minorul a fost preluat de un echipaj al ambulantei si transportat la spitalul municipal Deva, pentru ingrijiri medicale. In urma cercetarilor, a fost identificat prezumtivul autor al faptei, un barbat in varsta de 29 de ani, din Hunedoara care a declarat ca in momentul in care a auzit ca fiul sau s-a certat cu un alt copil, in spatele blocului, s-a adus la acesta si intr-un moment de furie l-a trantit la pamant, dupa care a plecat", a transmis Bogdan Nitu, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Hunedoara.