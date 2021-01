VIDEO Joaca continua pe ringul Apusenilor! Trei caprioare se zbenguie in zapada

Cateva caprioare care se joaca in zapada au fost filmate intr-o mica poienita din Apuseni.Potrivit acestora, caprioara (Capreolus capreolus) este un animal exclusiv erbivore, mananca aproape orice material vegetal aflat la indemana (inclusiv ace de conifere, daca resursele de hrana sunt sarace), dar prefera alimente moi, bogate in surse energetice si care contin multa apa. Poate trai pana la 15 ani , iar apogeul este la varsta de 7-8 ani, dupa care intra in regres. Caprioarele se hranesc dimineata sau seara tarziu, iar in cursul zilei se odihnesc.Parcul Natural Apuseni este o arie protejata de interes national situata pe teritoriile administrative ale judetelor Alba, Cluj si Bihor. Suprafata zonei protejate este de circa 76.000 de hectare.