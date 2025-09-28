Parteneriatele civile incheiate intre persoane de acelasi sex sunt un subiect sensibil in Romania, fiind discutat mereu prin prisma valorilor sociale ale colectivitatii, acestea avand la baza o serie de principii care deriva din traditia crestina.

Desi subiectul parteneriatelor civile intre persoane de acelasi sex se afla in intuneric si nu se doreste atins, acesta exista oricum. Totusi, preferintele sexuale tin de viata privata si intima a persoanelor si ele nu pot constitui temei pentru niciun fel de defavorizare, iar recunoasterea parteneriatelor civile reprezinta doar un pas in obtinerea ulterioara a tuturor drepturilor care decurg din statutul marital rezultat din casatorie.

In ciuda tuturor conceptiilor impamantenite, la nivelul legislatiei romane va fi reglementata la un moment dat uniunea civila intre persoane de acelasi sex, acest demers fiind necesar pentru asigurarea unor protectii identice cu cea a persoanelor de sex opus casatorite. Interesul unei societati, in general, ar trebui sa fie acela de a asimila si de a acorda drepturi egale tuturor persoanelor, indiferent de orientarea sexuala.

Legislatia din Romania trebuie sa tina cont de realitatile mereu schimbatoare, urmarind sa alinieze realitatea cu traditia si conceptiile natiei. Contrar celor afirmate anterior, legiuitorul roman s-a situat contra curentului creat in statele membre ale Uniunii Europene si a enuntat expres ca este interzisa casatoria intre persoane de acelasi sex. Astfel, potrivit art. 259 alin. (1) Cod civil, casatoria este uniunea liber consimtita intre un barbat si o femeie, incheiata in conditiile legii. Asadar, se interzice in mod expres casatoria intre persoane de acelasi sex si, totodata, conform art. 277 Cod civil, casatoriile sau parteneriatele civile intre persoane de acelasi sex incheiate sau contractate in strainatate nu sunt recunoscute in Romania.

In 2018, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a elaborat un proiect de lege privind parteneriatul civil, urmarind sa reglementeze drepturile cuplurilor care ar alege sa convetuiasca sub aceasta forma, printre care se numara: drepturile in materie de succesiune, sanctionarea violentei domestice, obligatia de intretinere a partenerului care se afla in incapacitate, regimul drepturilor de proprietate asupra bunurilor.

Avand in vedere legislatia nationala din prezent, este firesc sa ne intrebam daca preocuparea riguroasa in ceea ce priveste reglementarea relatiilor de familie strict intre un barbat si o femeie corespunde evolutiei societatii. Avand la baza un sondaj Eurobarometru pe tema discriminarii in Europa, realizat in 2015, care a aratat ca persoanele LGBT sunt cea mai discriminata categorie in Romania, consideram ca legislatia din Romania exclude realitatea sociala cu care persoanele de acelasi sex se confrunta atunci cand urmaresc sa-si intemeieze o familie.

La nivel european un numar tot mai mare de state membre au reglementat masuri care protejeaza si promoveaza drepturilor persoanelor de acelasi sex care doresc sa incheie parteneriate civile. In cauza Goodwin contra Marii Britanii, CEDO a stabilit ca institutia casatoriei este puternic zguduita de evolutia societatii, progresele medicinei si stiintei aducand dupa sine schimbari fundamentale, ajungandu-se pana acolo incat determinarea sexului unei persoane sa nu poata fi facuta dupa criterii pur biologice.

Intr-un studiu al Comisarului pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, intitulat "Discriminarea pe motive de orientare sexuala sau identitate de gen", sunt evidentiate urmatoarele aspecte: persoanele lesbiene, homosexuale, bisexuale si transgender pot adopta un copil prin una dintre cele trei proceduri. O persoana singura de sex feminin lesbiana sau de sex masculin homosexuala poate deveni parinte adoptiv. O persoana poate adopta copiii firesti sau adoptati ai partenerului sau/partenerei sale de acelasi sex fara ca primul parinte sa isi piarda drepturile sale legale. Acestea sunt asa-numitele << adoptii coparentale >> si ii asigura copilului doi reprezentanti legali. Adoptiile coparentale protejeaza, de asemenea, parintii, asigurandu-le amandurora statutul juridic recunoscut de parinte. In absenta adoptiei coparentale, copilul si parintele care nu este firesc sunt lipsiti de drepturile parintesti daca parintele firesc decedeaza ori in cazul divortului, al separatiei ori in alte circumstante care impiedica parintele sa isi exercite responsabilitatile parintesti. De asemenea, copilul nu are dreptul la succesiunea parintelui care nu este firesc. In plus, la nivel practic, in cazul in care nu este permisa adoptia coparentala, este exclusa posibilitatea de a avea dreptul la concediu parental, ceea ce poate constitui un prejudiciu pentru familiile LGBT. Cea de-a treia procedura o reprezinta adoptia simultana a unui copil de catre un cuplu de acelasi sex.

Rezolutia 1728 (2010) a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei subliniaza ca familiile LGBT trebuie recunoscute si protejate, iar statele membre trebuie sa garanteze recunoasterea legala a parteneriatelor de acelasi sex doar atunci cand legislatia nationala prevede o astfel de recunoastere, asa cum este deja recomandat de catre Adunare in 2000. Asadar, se arata ca trebuie asigurate aceleasi drepturi si obligatii pecuniare cu cele ale cuplurilor heterosexuale, statutul de ruda cea mai apropiata, masuri care garanteaza ca, acolo unde unul dintre partenerii dintr-o relatie homosexuala este strain, acestui partener ii sunt acordate aceleasi drepturi de rezidenta cu cele pe care le-ar avea daca ar fi implicat intr-o relatie heterosexuala, recunoasterea prevederilor cu efecte similare adoptate de alte state membre. Cele enuntate anterior sunt cu siguranta o provocare pentru statul roman, avand in vedere ca acesta nu a realizat o astfel de recunoastere pana in prezent.

O absenta a normelor care reglementeaza parteneriatele civile intre persoane de acelasi sex nu conduc la disparitia acestei comuniuni faptice, ci, dimpotriva, da nastere la nesiguranta si ii lipseste de protectie juridica pe cei implicati in relatii asemanatoare celor de familie.

Raportat la situatia din Romania, statistice arata ca rata casatoriilor a scazut considerabil in ultimii ani si, de asemenea, ca tot mai multi copii se nasc in afara casatoriei, oamenii evitand o casatorie. In aceasta situatie, nu este mai convenabil sa fie reglementat parteneriatul civil atat pentru persoane de acelasi sex, cat si pentru persoane de sex opus?

Cele mai recente propuneri legislative privind parteneriatul civil / uniunea consensuala: http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?nr=153&an=2019 si http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?nr=152&an=2019.

Motivele care au stat la baza proiectului de lege privind parteneriatul civil sunt intemeiate, urmarindu-se la diferite intervale de timp racordarea la un cadru legal eficient, avand in vedere ca structura societatii se schimba constant. De asemenea, se arata ca sunt create situatii ce pozitioneaza o anumita categorie de persoane in afara incidentei legii, nefiind asigurate drepturile garantate de Constitutie.

Parteneriatul civil nu ar fi o institutie folosita doar de persoane de acelasi sex, ci si de persoanele de sex opus care nu doresc sa incheie o casatorie. Mentionam ca in prezent legislatia romana nu reglementeaza concubinajul sau posibilitatea cuplurilor de sex opus sa incheie un parteneriat civil. Asadar, prin reglementarea institutiei uniunii civile s-ar oferi o protectie juridica si cuplurilor formate din persoane de sex opus in ceea ce priveste drepturile acestora (drepturile de proprietate asupra bunurilor, dreptul la pensie de intretinere, drepturile succesorale, etc.).

CEDO s-a pronuntat in mai multe spete in ceea ce priveste protectia cuplurilor formate din persoane de sex opus. Cea mai cunoscuta cauza este Oliari si altii contra Italia, prin care Curtea a decis in favoarea cuplurilor, enuntand ca un stat membru nu are obligatia sa reglementeze institutia casatoriei pentru persoane de acelasi sex, insa are obligatia sa adopte o alta institutie juridica prin care ofera o protectie juridica cuplurilor de acelasi sex.

In prezent 14 reclamanti au adresat Curtii Europene a Drepturilor Omului o cerere prin care acestia reclama ca statul roman si-a incalcat obligatia pozitiva de a acorda o forma de recunoastere si protectie legala familiilor formate din cupluri de persoane de acelasi sex. Mai mult, au aratat ca exista un tratament discriminatoriu prin care statul roman a prevenit obtinerea unei forme de protectie juridica de catre acest tip de cupluri. Consideram ca CEDO va avea la baza argumentele ce au fost enuntate si in cauza Oliari contra Italiei, iar Romania va fi obligata sa adopte o lege care sa reglementeze parteneriatul civil pentru persoane de acelasi sex.

Exista o discriminare la nivel national in ceea ce priveste criteriul orientarii sexuale, avand in vedere ca se interzice casatoria intre persoane de acelasi sex, fiind aduse atingeri dreptului la casatorie, drepturilor si obligatiilor parintesti, dreptului de a avea acces la inseminare artificiala si alte tehnici de reproducere medicala asistata, drepturile de proprietate, dreptului la pensie de intretinere, drepturilor succesoriale, dreptul la pensie de urmas sau ajutor social, dreptul de a prelua numele partenerului, drepturile care tin de dobandirea cetateniei sau a rezidentei o data cu casatoria, dreptul de a fi protejat in cazul unei violente domestice?

Desi demersul privind parteneriatul civil incheiat intre persoane de acelasi sex pare unul greu de inteles si in aparenta contradictie cu traditia crestina, totusi trebuie sa avem in vedere sensul casatoriei pentru cei care fac aceasta alegere. Casatoria este o forma de exprimare a unei alegeri din viata privata, este un limbaj public pentru sentimentele private. Daca persoanele de sex opus casatorite beneficiaza de o protectie juridica, de ce nu pot si persoanele de acelasi sex sa beneficieze de aceleasi protectii? Este oare necesar sa oferim o protectie juridica dragostei, indiferent de forma pe care aceasta o ia?

Luchin Alexandra este avocat in cadrul Baroului Timis, fondator al cabinetului de avocat Luchin Alexandra - Cabinet de avocat din Timisoara, desfasurandu-si activitatea in domeniul dreptului civil, G.D.P.R.-ului, dreptului familiei si in dreptul penal, cu preponderenta in ceea ce priveste actiunea civila in procesul penal.

Este licentiata in drept la Universitatea de Vest, Facultatea de Drept din Timisoara, avand o activitate publicistica in ceea ce priveste domeniul daunelor morale, raspunderii civile delictuale, repararea prejudiciului moral si alte asemenea, fiind autor al unor articole publicate pe site-ul www.juridice.ro, dar si pe site-ul Cabinetului de avocat-Luchin Alexandra, www.avocatluchin.ro

