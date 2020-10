Primul episcop ortodox care reactioneaza, dupa ce papa Francisc a cerut parteneriate civile pentru apararea homosexualilor: 'E in flagranta contradictie'

Primul membru al Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane care reactioneaza la declaratiile halucinante ale papei de la Roma este episcopul Europei de Nord, Preasfintitul Macarie."Cele doua cai spre sfintenie sunt casnicia binecuvantata intre barbat si femeie si fecioria asumata! Asa a invatat Biserica dintotdeauna si asa marturisim. Orice abatere de la aceasta norma este in flagranta contradictie cu Sfanta Scriptura si cu legile morale sadite de Dumnezeu in om!", precizeaza Preasfintitul Macarie. Papa Francisc a declarat ca "homosexualii au dreptul sa fie parte a unei familii. Ei sunt copiii lui Dumnezeu si au dreptul la o familie. Nimeni nu ar trebui sa fie alungat sau sa fie facut sa sufere din aceasta cauza.Trebuie sa cream o lege a parteneriatului civil. In acest fel, ei vor avea protectia legii. Eu m-am implicat in sustinerea unor astfel de legi", a declarat seful Bisericii Catolice, zguduita in ultimii ani de grave scandaluri provocate de episcopi si preoti pedofili si homosexuali