Sfanta Lumina de la Ierusalim a ajuns, cu avionul, la Bucuresti VIDEO

La Aeroportul International Otopeni, o delegatie a Patriarhiei Romane condusa de Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucurestilor, Timotei Prahoveanul, a asteptat pentru a distribui Sfanta Lumina din candela adusa de la Sfantul Mormant delegatiilor eparhiilor Patriarhiei Romane, cu respectarea regulilor sanitare in vigoare.Ulterior, pe Colina Bucuriei, in aceasi seara, in intervalul orar 19,30 - 20,30, va avea loc o procesiune de primire a Sfintei Lumini, la Catedrala Patriarhala, de catre Patriarhul Daniel Centrele eparhiale, prin protopopiate, vor distribui Lumina Sfanta fiecarei parohii.Este al 12-lea an consecutiv in care Sfanta Lumina este adusa in Romania, traditia fiind instituita de Patriarhul Daniel in anul 2009.In acest an, Sfanta Lumina s-a pogorat sambata, in jurul orei 13,55.