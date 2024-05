Lumina Sfanta a Invierii, de la Ierusalim in toate tarile crestine - o traditie de un mileniu

Pentru crestinii ortodocsi, cel mai important eveniment de Paste este slujba Invierii de la miezul noptii, cand preotul imparte lumina. Si la Ierusalim, intreaga sarbatoare de Paste se concentreaza tot in jurul Sfintei Lumini, cand facliile patriarhului Ierusalimului se aprind in mod miraculos in interiorul Sfantului Mormant, locul de unde Mantuitorul Hristos a inviat dupa trei zile de la ingropare.

Biserica Sfantului Mormant este o constructie mareata din secolul al XI-lea, inaltata de cruciati, in locul altei biserici vechi, zidita de Sfanta Elena in secolul al IV-lea. Ansamblul arhitectural adaposteste cele mai sfinte locuri ale crestinilor: locul Rastignirii Mantuitorului, Golgota, Mormantul lui Iisus Hristos si pestera unde s-a descoperit Crucea Domnului de catre Sfanta Imparateasa Elena, explica parintele Dinu Pompiliu pentru News.ro.

Sfantul Mormant este folosit de toate trei Bisericile (ortodoxa, copta si catolica). Astfel, iesind din interiorul Sfantului Mormant, spre rasarit este o biserica mare numita Biserica Invierii, care se afla in centrul intregului complex bisericesc si apartine in exclusivitate ortodocsilor. Aceasta este catedrala propriu-zisa a Sfantului Mormant. Spre sud este altarul armenilor, spre apus altarul coptilor, iar spre nord capela catolicilor. Acest altar dinspre nord, care apartine franciscanilor, este construit pe locul in care Domnul s-a aratat dupa inviere femeilor mironosite.

Ads

Rugaciuni, tipete si sunete de tobe

Spatiul din interiorul rotondei care gazduieste mica bisericuta a Sfantului Mormant este cu mult prea mic fata de multimea pelerinilor. Din acest motiv, cei care vor sa prinda un loc in apropierea mormantului se asaza in biserica cu cel putin o zi inainte Si, in pofida caldurii, cei care reusesc sa ramana pana sambata, inainte de Paste, in interior, se considera cei mai norocosi pentru ca ei vad cu ochii lor minunea.

Aprinderea Sfintei Lumini se petrece, in general, sambata, in jurul orei 14.00,dar biserica "clocoteste" cu multe ore inainte. Grupul de crestini arabi, purtandu-se unii pe altii pe umeri, inconjoara Mormantul, intoneaza cantece traditionale ce dateaza din secolul al XIII-lea, din timpul ocupatiei musulmane a Ierusalimului.

"Suntem crestini, asa am fost dintotdeauna si asa vom ramane in vecii vecilor", canta ei, acompaniati de sunetul tobelor. Desi felul lor de a se manifesta este cel putin diferit de comportamentul celorlalti, ei au devenit parte integranta a intregii ceremonii. Cantecele arabilor inceteaza cand isi fac prezenta autoritatile locale. Desi necrestini, reprezentantii autoritatii civile fac si ei parte din ceremonie. Ei sunt cei care sigileaza usa Sfantului Mormant, nu inainte de a verifica in amanunt existenta vreunei surse de foc in interior, inlaturand orice suspiciune de frauda, mai spune paintele Dinu Pompiliu.

Ads

Pregatirea Sfantului Mormant

Conform datelor existente, doua evenimente neliturgice preced celebrarea ritului Luminii Sfinte din Marea Sambata. Primul, perchizitionarea Sfantului Mormant, care dureaza o ora si are ca scop indepartarea oricarei surse de foc din interiorul lui. Perchezitia implica trei inspectii separate, care incep la ora 10.00, si este condusa de un paznic musulman stabilit pentru Sfantul Mormant, in prezenta clericilor armeni, copti si iacobiti.

Cel de-al doilea eveniment neliturgic, sigilarea usii Sfantului Mormant, se petrece la ora 11.00. Garda musulmana pune o banda alba printre cele doua manere ale usii, sigiland-o cu ceara.

In jurul orei 12:30, patriarhul ortodox vine in Biserica Invierii, unde corurile canta in limbile greaca si araba "Invierea Ta Hristoase, ingerii o lauda in ceruri si pe noi pe pamant ne invredniceste cu inima curata sa Te slavim!". Urmat de episcopi si ceilalti clerici, inconjoara de trei ori Sfantul Mormant, oprindu-se in fata intrarii. In timp ce se canta "Lumina lina", Patriarhul isi scoate vesmintele si mitra si se supune perchezitionarii primarului orasului si sefului politiei, pentru a se dovedi ca nu are asupra sa nici un dispozitiv cu care sa poata aprinde vreo lumanare.

Ads

Dupa acest moment, se deschide usa Sfantului Mormant, iar Patriarhul Ierusalimului este lasat sa intre in Sfantul Mormant, avand cu sine patru manunchiuri de lumanari. Ingenuncheaza in fata lespezii pe care a fost asezat Mantuitorul. In biserica nu mai exista nici o sursa de lumina: toate candele sunt stinse, toate luminile artificiale sunt intrerupte.

Dupa cateva minute, patriarhul iese afara cu facliile aprinse. In acel moment se produce un vacarm de cateva ori mai puternic decat cel facut de arabi mai inainte. Toti incearca sa ia cat mai repede din Sfanta Lumina. Se stie ca, pret de cateva minute, aceasta doar lumineaza, fara a arde. Din acest motiv, cei mai multi, imediat dupa ce isi aprind manunchiurile de 33 de lumanari, trec mainile si chiar fata prin flacara.

Uneori dureaza mai mult, alteori mai putin, pana cand lumina primita de la patriarh se transforma in foc obisnuit, insa chiar si dupa aceea mai sunt curajosi care-si trec fata si mainile prin valvataie.

Incet-incet, larma dispare, iar sutele si miile de credinciosi, de toate confesiunile, veniti din toate colturile lumii, din biserica si de pe esplanada de la intrare raman multa vreme cu facliile aprinse, dar si cu bucuria si credinta intarita ca Hristos, Lumina lumii, a inviat la Ierusalim pentru toti cei care vor crede Lui.

Ads

Rugaciunea patriarhului in Sfantul Mormant

Exista putine marturii ale patriarhilor Ierusalimului care sa descrie ce se intampla in Sfantul Mormant in momentul in care coboara Sfanta Lumina. Una dintre aceste marturii, poate cea mai recenta, apartine patriarhului Diodoros I (1981-2000), care in 1998, intr-un interviu acordat teologului danez Niels Christian Hvidt, povesteste ce se intampla dupa intrarea sa in mormant.

"Intru in mormant si ingenunchez cu mare frica inaintea locului unde Hristos a fost asezat dupa moartea Sa si de unde a inviat mai apoi. Rugaciunea pe care o fac cat stau singur in Sfantul Mormant este, de fiecare data, un moment foarte sfant intr-un loc atat de sfant, pentru ca de aici a inviat Iisus intru slava si de aici s-a imprastiat lumina Sa in toata lumea. Cred ca nu e o coincidenta ca Sfanta Lumina vine exact in acest loc. La Matei 28, 3 se spune ca atunci cand Iisus a inviat, a venit un inger, iar 'infatisarea lui era ca fulgerul si imbracamintea lui alba ca zapada'.

Ads

Cred ca acea lumina stralucitoare care invaluia ingerul e aceeasi cu lumina care apare miraculos in sambata Pastilor. Hristos ne reaminteste ca Invierea Sa este o realitate si nu un mit; El chiar a venit in lume pentru ca, prin sacrificiul si Invierea Sa, omul sa se uneasca din nou cu Creatorul. Inaintez prin intuneric pana la lespedea mormantului, unde ingenunchez. Spun cateva rugaciuni care ni s-au transmis, prin traditie, de-a lungul secolelor si, dupa ce termin, astept. De obicei, minunea se produce imediat dupa ce termin de rostit rugaciunile, dar s-a intamplat sa mai si dureze cateva minute. La un moment dat, din inima mormantului unde a stat Iisus trei zile, apare o lumina cu totul deosebita. De obicei, are o tenta albastra, dar culoarea poate lua si alte nuante. Aceasta lumina e de nedescris in cuvinte omenesti! Lumina apare din mormant, asa cum ceata se ridica deasupra unui lac si piatra mormantului arata de parca ar fi acoperita de un nor de lumina", spunea patriarhului Diodoros I.

El preciza ca, in fiecare an, lumina se "comport" diferit, uneori acopera doar piatra, alteori cuprinde intregul mormant.

"De aceea, oamenii care asteapta afara vad, cateodata, mormantul cuprins de lumina. Totusi, aceasta lumina nu arde. Niciodata nu mi-am ars barba, in cei 16 ani in care, in calitate de patriarh al Ierusalimului, am primit Sfanta Lumina. Lumina are o consistenta complet diferita de cea a focului obisnuit, care arde intr-o candela. La un moment dat, lumina se ridica de pe Sfantul Mormant si formeaza o coloana in care focul devine de o alta natura, moment in care pot sa-mi aprind lumanarile de la el. Dupa ce am aprins lumanarile, ies afara, unde aprind lumanarile patriarhului armean si ale patriarhului Bisericii Copte. Apoi, imprastii lumina tuturor credinciosilor prezenti in biserica", mai spunea patriarhul Diodoros I in interviul sau.

Potrivit parintelui Dinu Pompiliu, sunt si persoane care nu cred, dar cel mai solid argument impotriva suspiciunilor de frauda il constituie un fenomen care are loc, adesea, chiar sub ochii celor prezenti in biserica, si anume lumanarile si candelele care se aprind singure. Numeroase marturii, unele chiar inregistrate video, sustin ca, pe langa lumina imprastiata de patriarh, unele dintre lumanarile celor prezenti se aprind singure, ca din senin.

Agitatia de la Sfantul Mormant se muta apoi in strada si in aeroport, unde delegatiile ortodoxe din toata lumea se grabesc sa se intoarca acasa, in tarile lor ca sa aduca Lumina Sfanta a Invierii.

In Romania, sambata seara, o delegatie a Patriarhiei Romane condusa de PS Timotei Prahoveanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucurestilor, va aduce Lumina Sfanta de la biserica Sfantului Mormant din Ierusalim, cu un avion special.

Lumina Sfanta va fi oferita la slujba de Inviere de patriarhul Daniel clerului si credinciosilor prezenti la Catedrala patriarhala.

De la Aeroportul International "Henri Coanda", Lumina Sfanta de la Ierusalim va fi dusa in Transilvania si Banat cu doua avioane de mici dimensiuni, la Satu-Mare, cu escala la Sibiu si Cluj-Napoca, si Timisoara, iar un alt avion va duce Lumina Sfanta la Bacau si Suceava, pentru Moldova si Bucovina.

Ads