Imagini impresionante la Pastele Catolic in Harghita. Credinciosi aliniati cu o disciplina remarcabila pentru sfintirea bucatelor FOTO

La eveniment au participat sute de credinciosi catolici, care au respectat toate restrictiile impuse de pandemia de coronavirus.Daca in alti ani ceremonialul se desfasura doar pe platoul din fata Palatului Administrativ din Miercurea Ciuc, autoritatile au decis, in acest an, sa extinda zona, pentru pastrarea distantei fizice.A fost blocata circulatia pe doua bulevarde din centrul orasului, iar oamenii, purtand cosuri in care se aflau bucate de Pasti, s-au asezat in ordine intr-o zona in forma de cruce, pe o suprafata de circa 2 kilometri.Organizatorii au impartit masti de protectie celor care nu aveau si s-au asigurat ca se pastreaza distanta fizica. De asemenea, pentru a reduce numarul de participanti, indemnul a fost sa participe la ritual doar un singur membru al familiei.Organizatorii au anuntat, initial, ca se asteapta participarea a doua mii de persoane, dar numarul a fost de aproximativ 3.500.Oamenii si-au exprimat bucuria si recunostinta ca au putut lua parte, chiar si in aceste conditii, la un eveniment foarte important pentru oras, in contextul in care anul trecut acest ritual a fost anulat, iar slujba de sfintire a fost transmisa online, din cauza pandemiei de COVID-19."Este ceva extraordinar. Am asteptat acest moment si vad ca se realizeaza. Imi pare bine sa vad oameni de ordine care intotdeauna ne-a ajutat la acest eveniment, iar acum isi fac treaba cum trebuie. Asa ca suntem foarte fericiti, aproape nu am cuvinte. Ne intalnim foarte rar, nu prea iesim din casa, iar acum ne-am intalnit cu oameni pe care nu i-am vazut de un an de zile. Nu imi doresc decat sa se termine, sper ca in cateva luni sa se termine", a spus un barbat care participa la eveniment.Un al locuitor al orasului a marturisit ca este o zi a bucuriei si "este un semn ca mergem intr-o directie buna", in vreme ce o femeie a spus, cu lacrimi in ochi, ca "Invierea inseamna speranta, iar faptul ca ne-am intalnit astazi, ne da speranta ca vom trece cu bine peste tot".Slujba de sfintire a bucatelor a fost oficiala de episcopul Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Alba Iulia, Tamas Jozsef, care s-a adresat credinciosilor, impreuna cu mai multi preoti catolici, de la un altar improvizat in fata Casei de Cultura a Sindicatelor.Dupa slujba, preotii au mers printre oameni si au sfintit bucatele, pe acordurile imnurilor pascale.Litughia a fost transmisa si online, iar in zonele in care sunetul difuzoarelor amplasate in centrul orasului nu se mai auzea, oamenii au ascultat la telefonul mobil mesajele transmise preoti.Preotul Darvas-Kozma Jozsef a multumit institutiilor statului pentru implicare si pentru ca au reactionat la dorinta oamenilor si a precizat ca este un moment plin de bucurie si liniste sufleteasca."Acest moment e unul plin de bucurie, de eliberare spirituala ca putem fi aici, impreuna. Isus a spus: 'Unde doi sau trei oameni se aduna in numele meu, acolo sunt si Eu". Aici suntem mai multe mii. Ne rugam ca bunul Dumnezeu sa puna capat acestei pandemii si ca traiul in aceasta tara sa se imbunatateasca.Va dorim Sarbatori Pascale binecuvantate tuturor", a spus preotul Darvas-Kozma Jozsef.La finalul liturghiei, preotii le-au adresat credinciosilor traditionalele urari de Pasti, iar la final a fost intonat imnul Ungariei si cel secuiesc.Viceprimarul municipiului Miercurea Ciuc, Bors Bela, si-a exprimat, la randul sau, recunostinta pentru ca acest eveniment deosebit in viata comunitatii a putut fi organizat si a punctat faptul ca este o perioada in care cel mai important este sa ne gasim linistea sufleteasca.La Miercurea Ciuc, traditia sfintirii bucatelor sub cerul liber este una extrem de iubita, care aduna comunitatea impreuna.Obiceiul de binecuvantare a bucatelor in centrul orasului a fost instituit in anul 2001 de episcopul Tamas Jozsef, intrucat bisericile din jur devenisera neincapatoare.In prezent, acest ceremonial a devenit un simbol al Sarbatorilor Pascale catolice de la Miercurea Ciuc.Ritualul era tinut si inainte de 1989, dar atunci oamenii se adunau in apropierea lacasurilor de cult.