Pastele Catolic 2021 in Italia, intre restrictii interne si calatorii permise doar in strainatate

Ce se poate face si ce nu in urmatoarea perioada in Italia?

Daca multe dintre aceste actiuni ale Guvernului italian erau deja decise de acum cateva saptamani, noutatea vine de la Ministerul Sanatatii: ministrul Roberto Speranza a semnat un ordin prin care sunt permise calatoriile in strainatate in Uniunea Europeana. Impune obligatia unui test anticovid inainte de intoarcerea in Italia, izolarea timp de 5 zile si un alt test la sfarsitul celor 5 zile de carantina. Ordonanta a intrat in vigoare imediat ce a fost publicata in Monitorul oficial si dispozitiile se vor mentine pana pe 6 aprilie.Mai clar, cine locuieste la Roma nu poate merge in Sardinia, cine locuieste la Milano nu se poate deplasa pana la Venetia ca sa nu cumva sa contribuie la propagarea virusului, insa se va putea deplasa fara probleme pana la Bucuresti sau pana la Mamaia , dar si catre destinatii precum Ibiza sau Fuerteventura.Nu se poate iesi din casa fara un motiv intemeiat (serviciu, sanatate sau alta stare de necesitate) intre orele 22 si 5. Este necesara declaratia pe proprie raspundere care dovedeste de ce esti afara din casa in acel interval orar.Se mentine interdictia deplasarilor dintr-o regiune in alta. Dar poti iesi din regiune daca ai un bilet de avion - e stare de necesitate.Raspunsurile date de Guvern la intrebarile cele mai frecvente arata ca sunt permise deplasarile la casele de vacanta, chiar si in afara regiunii de resedinta, doar pentru persoanele care au resedinta la aceeasi adresa si doar daca respectiva a doua casa nu este locuita si de alte persoane.Proprietarii vor trebui sa dovedeasca ca sunt proprietari sau ca stau in chirie de la o data precedenta zilei de 14 ianuarie 2021.Mai multe regiuni au luat decizia unor interdictii prin emiterea unor ordonante in Sardinia, Valle d'aosta, Alto adige Campania, Toscana, Sicilia sau Liguria.Slujba de Inviere va fi blindata si ea, se va merge cu declaratia in buzunar si doar la biserica cea mai apropiata. Regulile sunt aceleasi care impun intrarea credinciosilor intr-un anumit numar, cu masca si doar pastrand distanta fizica.Credinciosii nu se vor putea atinge, ci doar saluta privindu-se in ochi. Autoritatile i-au sfatuit pe cei mai in varsta si pe cei care au probleme de sanatate sa nu iasa din casa ci sa participe la Slujba in fata televizorului, computerului sau telefonului mobil.La prieteni si cunoscuti se pot face vizite doar o data pe zi, intre orele 5 si 22, in interiorul aceleiasi regiuni maxim 2 persoane adulte care pot fi insotite de copii cu varsta mai mica de 14 ani sau care au dizabilitati. Deci este acceptat un mic pranz de Paste dar sunt interzise picnicurile si pranzul in aer liber in a doua zi de Paste.Barurile si restaurantele raman inchise pentru consum inauntru sau in apropiere, totusi barurile pot functiona pana la orele 18, iar restaurantele pana la orele 22 doar cu serviciu la domiciliu.Centrele de estetica si frizeriile sunt inchise. Raman deschise magazinele alimentare, tutungeriile, chioscurile de ziare, parfumeriile, spalatoriile, magazinele care vand produse pentru casa, jucarii sau lenjerie intima.Sunt suspendate activitatile sportive in centrele sportive, la fel ca si sporturile de contact, sunt permise plimbarile si activitatea sportiva in apropierea propriei locuinte.