IPS Teodosie s-a sucit. La o zi dupa ce Patriarhul Daniel a anuntat o campanie de promovare a vaccinului anti-COVID, Arhiepiscopul Tomisului anunta ca "se mai informeaza"

IPS Teodosie spune ca a capatat o multime de informatii stiintifice si ca se va mai documenta, scrie evz.ro . "Dumnezeu ne indeamna la mai multa intelepciune", a declarat inaltul prelat.La sfarsitul saptamanii trecute, chiar seful Bisericii Ortodoze, Patriarhul Daniel, a anuntat o campanie de promovare a vaccinarii impotriva noului coronavirus. In toate episcopiile din tara au fost trimise pentru a fi distribuite brosuri informative cu titlul: "Vaccinarea impotriva COVID-19 in Romania - Gratuita, Voluntara, Sigura".Daca pana acum, IPS Teodosie s-a aratat sceptic in privinta vaccinului, ba chiar a sustinut ca atata timp cat exista multe necunoscute in privinta vaccinului anti-COVID 19, iar specialistii se contrazic intre ei, ar fi o indrazneala prea mare din partea sa ca pastor sa promoveze acest vaccin "ca realitate obiectiva a momentului" si sa indemne oamenii sa se vaccineze, acum sustine altceva.Arhiepiscopul Tomisului a vorbit despre "cunostintele stiintifice" pe care le-a dobandit in ultima perioada. Mai mult, el a decis sa se mai documenteze asupra vaccinarii anti-COVID-19."Iata, vremurile acestea mai grele ne-au apropiat mai mult pe unii de altii. Si daca ucenicii Sfantului cuvios Teodosie priveau groapa, sa isi aduca aminte de moarte, noi ne informam si vedem ce ispravi a mai facut acest virus cu semenii nostri, si ne aducem si noi aminte ca fiecare poate fi pandit de acest virus, astfel incat, in aceasta zi e potrivit gandul la cele de apoi, la cele vesnice. Fiecare zi sa o privim ca un dar de la Dumnezeu pentru ca ingaduinta si dragostea lui Dumnezeu ne indeamna la mai multa intelepciune", a transmis, credinciosilor, IPS Teodosie, citat de evz.ro.Inaltul prelat spune ca a dobandit informatii noi care par sa-i fi dat de gandit. "Sunt intr-un studiu foarte bun si am ganduri pozitive. Am dobandit niste cunostinte, pe care nu le aveam, de la cineva care a studiat indelung si nu am fost informati. Maine voi fi mai informat si va voi spune", a declarat inaltul ierarh al Tomisului.CITESTE SI: