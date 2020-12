Mesajul de Craciun al Patriarhului Daniel: "Omenirea confruntata cu noul coronavirus traverseaza o perioada grea"

Mesajul Patriarhului Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, cu prilejul sarbatorii Nasterii Domnului"Sarbatoarea Nasterii Domnului nostru Iisus Hristos este mai intai de toate sarbatoarea iubirii smerite si darnice a lui Dumnezeu pentru lume. Este sarbatoarea iubirii milostive a Fiului vesnic al lui Dumnezeu, care s-a smerit pe sine, facandu-se om muritor pentru a-l ridica pe om din pacat si din moarte daruindu-i viata si slava vesnica. Lumina pruncului Iisus nascut in Bethleem ne cheama sa aratam mereu in jurul nostru, prin cuvant si fapta, semne de speranta, de pace si bucurie.In contextul pandemiei de astazi, omenirea confruntata cu noul coronavirus traverseaza o perioada grea privind viata si sanatatea oamenilor. Si poporul roman este indoliat si intristat deoarece multi romani au decedat, iar altii au suferit in izolare pana cand s-au vindecat de aceasta boala.Prin urmare este mare nevoie de multa rugaciune, de solidaritate si ajutorare frateasca.De asemenea, sa pomenim in rugaciunile noastre si pe toti romanii care se afla printre straini, in jurul granitelor Romaniei sau in diaspora romana, ca sa pastram cu multa iubire frateasca unitatea de credinta si de neam.Cu prilejul sfintelor sarbatori ale Nasterii Domnului, Anului Nou 2021 si Botezului Domnului, va adresam tuturor parintesti binecuvantari, doriri de sanatate si mantuire, pace si bucurie, fericire si mult ajutor de la Dumnezeu in toata fapta cea buna, dimpreuna cu salutarea traditionala 'La multi ani!'"CITESTE SI: