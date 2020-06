Patriarhul Daniel apare alaturi de Papa Francisc rostind un mesaj spiritual adresat lumii in timp de pandemie

Ziare.

"In perioada in care mare parte din omenire a fost si continua sa fie afectata de pandemia cu noul coronavirus, mai multi lideri religiosi au adresat mesaje de incurajare si solidaritate cu cei care au fost sau sunt si in prezent afectati de aceasta boala. In acest context, Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, a transmis un Mesaj spiritual in timp de pandemie, in care cheama pe toti credinciosii la o mai profunda si intensa reflectie asupra importantei vietii si sanatatii omului pe pamant, pentru a transforma suferinta in speranta si izolarea in dorinta de comuniune mai multa intre oameni", informeaza Patriarhia Romana.Potrivit sursei citate, mesajul Patriarhului Daniel a fost inclus intr-un proiect mai amplu, realizat de Elijah Interfaith, cu numele Coronaspection, impreuna cu alte mesaje similare ale unor personalitati religioase din lume, precum: Papa Francisc, Justin Welby - Arhiepiscop de Canterbury si Primatul Comuniunii Anglicane, cardinalul Christoph Schonborn - Arhiepiscop romano-catolic de Viena, Inaltpreasfintitul Kalistos Ware - Mitropolitul ortodox de Diokleia (Patriarhia Ecumenica), etc.