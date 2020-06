Patriarhul Romaniei ii felicita pe toti cei care poarta masca si pastreaza distanta

Ziare.

"Multumim celor care ati venit si ati participat la Sfanta Liturghie. Ii felicitam pe toti cei care poarta masca si pastreaza distanta", a spus Patriarhul Daniel , citat de basilica.ro.In aceste zile, a precizat ierarhul, este foarte important "sa continuam sa implinim recomandarile date de medici , deoarece numarul infectarilor cu acest virus foarte viclean, care cand se retrage, cand revine, au crescut. De aceea, trebuie in continuare sa fim foarte prudenti"."Sanatatea este un dar de la Dumnezeu, dar noi avem datoria sa o pastram si aceasta inseamna ca darul trebuie pastrat si cultivat si recuperat atunci cand il pierdem"."Biserica este institutia care se roaga cel mai mult pentru sanatatea si mantuirea oamenilor. In general, toate rugaciunile se rezuma la aceasta cerere: ne rugam pentru sanatatea si mantuirea tuturor celor care cred in Hristos, dar si pentru sanatatea si mantuirea tuturor oamenilor", a afirmat Preafericitul Parinte Patriarh Daniel.