Preotul Francisc Dobos, ironic la adresa calugarului care crede ca vaccinul duce la aparitia solzilor: "Doamne, fereste-ne de noi insine"

"Vin de la spitalul Matei Bals. Test pentru anticorpi & Co. Cand s-au uitat mai bine la mine mi-au zarit cativa solzi. Ups! Degeaba le-am zis eu ca sunt de la pestele gatit zilele trecute . Nimic. Mi-au prescris imediat aghiazma. Le-am zis ca aia o pregatesc eu in laboratoarele noastre. Noroc ca nu a trebuit sa-mi dau jos si camasa ca sa nu mi se vada aripioarele. De branhii nu mai zic nimic. PS. Doamne, fereste-ne de noi insine!: )))", este mesajul postat pe Facebook de preotul Francisc Dobos. Reactia acestuia vine dupa o predica halucinanta a staretului , filmata si devenita virala pe retelele de socializare."Dupa vaccinare dupa o perioada mica de timp si in combinatie cu noua boala pielea oamenilor se va umple de solzi ca la pesti. Nu va exista nicio explicatie cu privire la originea acestei noi boli mortale care va afecta sistemul imunitar", le-a spus calugarul enoriasilor. Patriarhia a reactionat la aceasta predica prin purtatorul de cuvant Vasile Banescu. Acesta a precizat ca "amestecarea apocaliptica a vaccinarii cu credinta si teologia nu se intersecteaza niciodata cu realismul crestin si cu atitudinea institutiei Bisericii".