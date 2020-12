Traian Berbeceanu a discutat cu reprezentantii pietelor. Intensificarea controalelor, pe agenda discutiilor

"Nu s-a decis nimic in sensul adoptarii de noi masuri, s-a reiterat necesitatea respectarii cu strictete a normelor deja existente si evident ca s-a mentionat ca se vor intensifica controalele pentru a vedea daca sunt respectate intru totul regulile igienico-sanitare. (...) Exista norme, ideea e sa fie respectate atat de cetateni, de catre administratorii pietelor, cat si de catre comercianti, cu mentinerea unei atitudini intransigente, in sensul ca, daca un comerciant nu respecta normele de protectie igienico-sanitare, sa-i fie sistata relatia contractuala cu Administratia Pietelor", a spus Mariana Stancu-Tipisca.Ea a mentionat ca s-a discutat despre necesitatea mentinerii distantarii sociale."Limitarea accesului consumatorilor se va face astfel incat sa fie asigurata o distanta de minim doi metri intre oricare doua persoane, dar fara a depasi 50% din capacitatea maxima a pietei (...) Acele trasee pentru circulatia in interiorul pietei vor fi separate, unul dedicat intrarii si unul dedicat iesirii, astfel incat sa se evite aglomeratia, precum si intersectarea consumatorilor. S-a pus foarte mult accent pe acel triaj observational de care vorbeste Ordinul comun al ministrului Agriculturii si al ministrului Sanatatii", a adaugat Mariana Stancu-Tipisca.