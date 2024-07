Plugusorul 2012: Daruieste cititorilor Ziare.com versuri din suflet! Azi, strofa 2

Ziare.com si Rom Rom Telecom te invita sa le urezi romanilor toate cele bune, cu ocazia sarbatorilor de iarna, in preajma Noului An 2012. Aminteste-ti cele mai frumoase datini stramosesti si cele mai vesele urari, colinde de sarbatori. Le poti racorda discret, cu bun gust si cu umor, la realitatile Romaniei de azi, cum sunt ele in popor.

La fel ca odinioara, cand era urat afara si romanii potriveau cu maiestrie versuri populare pline de optimism si voie buna, ca sa mai uite de gerul iernii si de lipsuri, pentru a privi cu speranta spre noul an, te invitam sa lucrezi alaturi de toti cititorii nostri, pentru a pune cap la cap versurile unui colind de vremuri noi.

Fiecare cititor poate propune cate o urare, in fiecare zi, iar comunitatea este invitata sa voteze, sa aleaga un castigator al zilei, ale carui slove vor ramane sa intregeasca colinda noastra, ce ajunge-n casa voastra.

Chiar daca e frig afara si-s probleme mari in tara, ceva bun de colindat tot ramane de urat. Deci ia mouse-ul in mana, inc-un pic si-o saptamana, lasa sfada, fara saga, conecteaza-te degraba si aduna ganduri bune, pentru oamenii din lume, mai ales pentru romani, ca-s ai nostri, buni, nebuni.

Dupa multe zile pline, nu ne facem de rusine. Am promis, vom publica ce-ati ales a colinda.

Incepem cum se cuvine, cum se stie din vechime:

Aho, aho, romanii-s frati,

Stati putin, nu va certati,

Langa noi v-alaturati

Si incepeti sa urati.

Ia mai sunati, mai!

Hai, hai...

Aho, aho, fii de bani gata,

Cu bolizi luati de tata,

Demarati si goniti tare,

Dar n-ajungeti pe trotuare!

Ia mai si franati flacai,

Hai, hai!!

Al doilea vers al colindei voastre, de pe serverele noastre:

