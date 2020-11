FOTO Ce reprezinta fenomenul "valurilor rosii" din Marea Neagra. Oamenii din zona au reclamat o posibila secventa de poluare

Inspectorii au efectuat verificari in zona digului Agigea, portului Midia si a porturilor turistice Mangalia si Constanta in urma unor sesizari primite de Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Judetean Constanta."Urmare a colaborarii cu specialisti din cadrul ABADL, s-a stabilit ca acest fenomen se datoreaza aparitiei in zona tarmului a unui microorganism ce apartine grupului dinoflagellatelor din planctonul marin, respectiv Noptilluca scintillans.Microorganismul devine abundent la tarmurile marilor, in dreptul oraselor-port, provocand astfel aparitia asa numitelor "red-tide"(valuri rosii)", scrie Garda de Mediu Constanta pe pagina de Facebook Citeste si: FOTO Fenomen rar in Muntii Bucegi. Efectul Gloria, surprins de un ranger al parcului natural