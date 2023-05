Amenzi uriase pentru OMV Petrom pentru poluare

Societatea OMV Petrom a primit amenzi in valoare totala de 270.000 de lei in urma poluarilor accidentale cu titei de pe raul Cotmeana, produse in zilele de 22 si 25 februarie, a anuntat marti prefectul judetului Arges, Mihail Oprescu.

Garda de Mediu a aplicat societatii poluatoare doua sanctiuni contraventionale de cate 100.000 de lei, alte doua amenzi, de cate 35.000 de lei, fiind aplicate de Administratia Bazinala de Apa (ABA) Arges Vedea.

"Am fi preferat ca aceste sume sa fi fost investite in partea de modernizare a instalatiilor si infrastructurii operatorului OMV Petrom, astfel incat dezastrele ecologice sa fie evitate. Tocmai de aceea cer o analiza complexa si atentie maxima din partea tuturor institutiilor, care sunt obligate si indreptatite sa verifice si sa constate problemele care pot duce la efecte mult mai grave decat cele la care am asistat", a declarat prefectul.

In ceea ce priveste situatia de pe raul Cotmeana, verificarile efectuate de institutiile abilitate au aratat ca apa a fost curatata de substantele poluante.

"A fost declarata incheiata aceasta poluare, din punctul de vedere al luciului de apa fiind consemnate inlaturarea efectelor poluarii pe toata lungimea raului Cotmeana. In cursul zilei de astazi vom primi si raportul intocmit de comisarii Garzii de Mediu Arges, in care vom putea vedea stadiul indeplinirii masurilor de ecologizare dispuse in urma controalelor efectuate de aceasta institutie, fiind vizati toti factorii de mediu", a precizat Oprescu.

Poluarea din data de 25 februarie s-a intins pe aproximativ 13 kilometri din cursul raului Cotmeana si a fost provocata de producerea unei avarii pe conducta de transport titei Cocu - Poiana Lacului. Un incident similar s-a produs si pe 22 februarie, cand aproximativ 300 de litri de titei s-au scurs in raul Cotmeana, in zona localitatilor Cocu si Poiana Lacului, poluarea afectand cursul de apa si malurile pe o lungime de 10 kilometri.

Administratiile locale din comunele Cocu, Poiana Lacului, Sapata si Lunca Corbului au fost informate despre cele doua poluari accidentale, avand obligatia de a monitoriza fenomenul si de a informa populatie asupra interzicerii folosirii apei din raul Cotmeana, pana la remedierea situatiei.