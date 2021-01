Agentia pentru Protectia Mediului da vina pe trafic pentru poluarea din Bucuresti

Agentia pentru Protectia Mediului anunta ca, incepand de vineri seara, in Bucuresti si localitatile limitrofe s-au inregistrat cresteri importante ale concentratiilor de poluanti monitorizati."Analiza corelatiilor ne indica faptul ca traficul a participat semnificativ la cresterea concentratiilor de PM10", spun reprezentantii APM, mentionand ca au informat autoritatile locale intrucat "in aceste momente este importanta gestionarea eficienta a traficului pentru a nu se produce noi cresteri ale concentratiilor". Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Bucuresti arata, intr-o postare pe Facebook , ca, incepand de vineri seara si pana in prezent, in municipiul Bucuresti si localitatile limitrofe au avut loc cresteri importante ale concentratiilor poluantilor monitorizati."La statiile B6 - Cercul Militar, de trafic, si B2- Titan, concentratiile de PM 10 au fost cele mai ridicate, concentratia medie orara maxim inregistrata a fost de 148 micrograme/mc, aproape triplul valorii limita stabilita pentru media zilnica. Si celelalte statii de monitorizare au inregistrat concentratii medii orare ale PM 10 in jurul si peste valoarea de 100 micrograme/mc Concentratia medie orara a NO2 a ajuns la o valoare foarte apropiata de Valoarea limita (185 micrograme/mc fata de VL=200 micrograme/mc) doar la statia B6", explica reprezentantii APM.Conform sursei citate, la inceputul serii de vineri, la toate statiile de monitorizare din oras s-au inregistrat corelatii intre poluantii monitorizati (cresteri pe aceleasi perioade ale concentratiilor de PM10, NO2 si CO, chiar si benzen)."Analiza corelatiilor ne indica faptul ca traficul a participat semnificativ la cresterea concentratiilor de PM10. Incepand cu ora 20, concentratiile de particule PM 10 au crescut in continuare, in orele de seara spre noapte aducandu-se aport suplimentar din incalzirea rezidentiala", precizeaza APM.Aceeasi sursa mentioneaza ca, intrucat conditiile meteo au fost nefavorabile dispersiei, s-au produs acumulari de poluanti la nivelul solului si concentratiile au ramas ridicate si in cursul diminetii de sambata, insa la niveluri mai reduse decat in cursul serii., transmit reprezentantii APM.CITESTE SI: