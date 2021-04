Mafia vidanjelor la marginea Bucurestiului. Cum sunt aruncate in rauri mii de tone de mizerie stranse din toalete

Anuntul a fost facut de inspectorii Administratiei Bazinale de Apa Arges-Vedea, care au solicitat luni, 19 aprilie, sprijinul Politiei pentru intocmirea unui dosar penal."In timpul unui control, Inspectia Teritoriala a Sistemului de Gospodarire a Apelor Giurgiu din cadrul Apele Romane Arges-Vedea a surprins o vidanja si alte cinci care asteptau sa descarce. Apele uzate erau evacuate total neepurate direct in raul Ciorogarla, prin canalul principal din incinta statiei de epurare a orasului. Desi in urma cu 10 zile S.C. Apa Canal Ilfov S.A. a fost amendata cu 40.000 de lei pentru aceleasi incalcari ale legii si i s-a dispus blindarea canalului de acces al vidanjelor, inspectorii au gasit inca un canal prin care operatorul de apa-canal permitea deversarea apelor uzate neepurate direct in rau", au scris reprezentantii ANAR pe pagina oficiala de Facebook Astfel, inspectorii Administratiei Bazinale de Apa Arges-Vedea au solicitat sprijinul Politiei Orasului Magurele careia i-au predat probele in vederea intocmirii unui dosare penal pentru S.C. Apa Canal Ilfov S.A.