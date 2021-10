Intervenţia Gărzii de Mediu, după insistențele jurnaliştilor, la arderile de deșeuri ilegale - încheiată fără succes. Poliţiştii au fost solicitaţi pentru alte misiuni

Garda de Mediu a anunţat că reprezentanţii instituţiei au intervenit joi, 28 octombrie în localitatea Sinteşti, de lângă Capitală, după ce jurnaliştii Pro TV au semnalat că fum dens provenit de la arderi ilegale de deşeuri poluează aerul din zona Capitalei.

Comisarii de mediu au declarat că mai mulţi membri ai comunităţii de romi de la Sinteşti au devent agresivi şi nu au răspuns solicitării poliţiştilor de a se legitima.

Reprezentanţii Poliţiei Popeşti Leordeni au fost solicitaţi pentru alte misiuni, iar în aceste condiţii comisarii Gărzii de Mediu Ilfov au părăsit zona. ”Mi-a plesnit obrazul de ruşine cand am vazut foştii colegi din Garda de Mediu stând cu mâinile în buzunare, luaţi prin surprindere de zecile de focuri făcute in Sintesti pentru topirea cablurilor”, a scris pe Facebook fostul şef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu.

Conform acestora, autorităţile nu au putut lua măsuri faţă de cei care încalcă legea pentru că localnicii, mare parte romi, au refuzat să se legitimeze, iar unii dintre ei au devenit agresivi.

„Reprezentanţii Poliţiei Popeşti Leordeni au solicitat legitimarea persoanelor aflate în imediata apropiere a focurilor, aceştia refuzând a se legitima. Menţionăm faptul că, mai mulţi cetăţeni de etnie romă s-au adunat în jurul nostru, devenind agresivi şi adresând injurii reprezentanţilor PRO TV. Tot în acest timp reprezentanţii Poliţiei Popeşti Leordeni au fost solicitaţi pentru alte misiuni. În aceste condiţii comisarii GNM -CJ ILFOV, au părăsit zona (ora 17:45), urmând a se efectua controale conform normelor de control legale”, menţionează comisarii în postarea de pe Facebook.

Intervenţia care a avut loc la sesizarea jurnaliştilor de la Pro Tv a avut loc la o zi după ce fostul şef al Gărzii de Mediu Octavian Berceanu a scris pe Facebook că "furnalele metropolei lucrează în draci", iar "plămânii noştri sunt obosiţi de poluare, gata pregătiţi pentru comorbiditate".

"Fumurile se ridică voioase de lângă Bucureşti, se văd de pe Parlament şi totuşi, nimeni, dar absolut nimeni nu-şi mişca fundul puturos de politician până acolo", scria Berceanu.

Acesta a adăugat că a fost la Sinteşti, "nu numai cu Garda, Poliţia şi Jandarmeria, dar şi cu toate televiziunile importante din Europa, şi o perioadă am respirat aer normal".

De altfel, după incidentul de joi, Berceanu a comentat din nou pe Facebook:

”Azi mi-a plesnit obrazul de ruşine cand am văzut foştii colegi din Garda de Mediu stând cu mâinile în buzunare, luaţi prin surprindere de zecile de focuri făcute in Sinteşti pentru topirea cablurilor.

Ilfov-ul a devenit capitala infractionalitatii de mediu, in doar o luna. Imi cer scuze in fata celor 4 milioane de oameni cu plămânii afumaţi zilnic, cu comorbiditati, in plina pandemie. Aş fi putut face mult mai mult decat 6 luni de aer respirabil si reconstrucţia unei instituţii. Atât au putut politicienii să-mi ofere, 6 luni”.