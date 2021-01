Ministrul Mediului a anuntat contractarea unui institut care va masura oficial poluarea in Bucuresti: "Nu am gasit la minister o analiza stiintifica a fenomenului"

"Bucurestiul a devenit un oras unde aproape saptamanal valorile masurate la statiile oficiale cresc cateodata exponential, ajung la varf si scad. Nu am gasit la minister o analiza stiintifica a fenomenului. Si cetatenii, si Garda de Mediu, si Agentia pentru Protectia Mediului, si ministerul, si autoritatea publica locala au cate o teorie, cate o explicatie. Am ajuns la concluzia ca sunt 5-6 factori ce influenteaza acest fenomen. Unul dintre factori este problema gropilor de gunoi, unde nu exista in momentul de fata masuratori stiintifice, recunoscute, care sa stea in picioare si intr-o instanta. Azi am avut o discutie lunga cu colegii pe tema asta si le-am cerut o analiza din datele pe care le avem acum la dispozitie, multifactoriala, ce poate sa contribuie la aceste elemente. Am stabilit cu un institut de cercetare din Magurele, care deja a efectuat un studiu stiintific pe o problema similara la Magurele, sa incepem o colaborare. Zilele urmatoare, saptamana aceasta, vom semna un protocol de colaborare si vom pune acele instalatii de masurare pe care le-au folosit ei in zona gropilor de gunoi din Bucuresti, astfel incat sa putem sa vedem daca se respecta legea de eliberare in aer a unor gaze care sunt captate in gropile de gunoi", a explicat ministrul la B1TV.El a subliniat ca dotarea institutiilor de control, de verificare, nu este la cel mai inalt nivel si ca sunt cateva proiecte europene in derulare prin care Garda de Mediu sa fie dotata cu instalatii mobile, cu instalatii de masurare, cu autospeciale cu care se poate deplasa in diverse locuri pentru a face monitorizare."Aceste repetari, aceste valori au aparut intr-un moment in care Garda de Mediu, folosind cateodata tehnologia de la Agentia pentru Protectia Mediului, mergea si incerca sa depisteze sursa poluarii. Nu au reusit de fiecare data. Dar, prin radarele pe care le au cei de la statia de cercetare de la Magurele, prin monitorizare cu instalatii mobile si cu monitorizare cu puncte fixe la diverse inaltimi, cu siguranta in zona acestor depozite vom avea niste rezultate concludente si vom putea actiona. In acelasi timp, trebuie sa subliniem ca sursa ilegala de arderi poate fi surprinsa doar in cazul in care primim informatii si mergem si surprindem in momentul in care s-a dat foc la ceva", a mai spus Barna.Acesta a precizat ca si-a inceput mandatul discutand cu primarul general, cu primarii de sectoare, deoarece, in primele zile, nu prea vedea perspectiva, nici in ceea ce priveste gropile de gunoi, unde nu exista o strategie la nivelul Capitalei, nici in privinta programului de reducere a poluarii aerului prin sisteme inteligente de administrare a traficului, printr-o conceptie clara cu accesul limitat sau nelimitat al masinilor in toate zone Bucurestiului, prin programe de crestere a suprafetelor verzi."Bucurestiul in momentul de fata nu are proiecte in derulare in vederea reducerii poluarii si tocmai de aceea e o provocare uriasa pentru administratia publica locala. Ministerul este institutia care constata, controleaza, masoara, amendeaza. Noi vrem sa fim un catalizator, sa ajutam autoritatea publica locala sa aiba proiecte, sa finantam dotarea sistemului de transport public cu masini electrice, dotarea care sa contribuie la reducerea poluarii pe incalzire centrala, dar pentru asta trebuie sa avem autoritati publice locale care sa vrea sa faca. Am o speranta ca lucrurile se vor schimba, pentru ca la cele doua intalniri, acum intalnirile sunt regulate, vin din doua in doua saptamani cei sase primari si primarul general, vine toata lumea si se implica atat cele sase primarii, cat si Primaria Bucuresti, si sper sa fie un nou inceput, o gandire de ansamblu, o gandire pe proiecte concrete, unele finantate de Ministerul Mediului, unele finantate de Programul National de Redresare si Rezilienta, care vine in sprijinul autoritatilor publice locale, dar trebuie sa existe vointa si o conceptie de ansamblu si de perspectiva pentru Bucuresti", a punctat Tanczos Barna.