Ministrul Mediului, despre o eventuala reintroducere a taxei auto: "Daca vrem sa reducem poluarea, poate sa fie o solutie"

Ministrul este de parare ca taxa, care a mai fost adusa in discutie in ultima perioada , ar putea sa fie legiferata doar in urma unei consultari ample a expertilor si a populatiei, dar ca ar putea exista o decizie clara in acest sens in 2022."Daca vrem sa reducem poluarea trebuie sa vedem ce putem face pe trafic, pe poluare industriala, pe poluare rezidentiala si pe arderi necontrolate, ilegale. Taxa poate sa fie o solutie, asa cum este la nivelul Europei, dar nu este o decizie care sa fie luata pe moment, acum, de mine, de cineva, de Guvern singur. De aceea am spus ca e nevoie de cel putin un an de zile pentru o dezbatere publica, cu oameni de stiinta, cu experti de la Uniunea Europeana care sa ne spuna care au fost variantele care au mers in Europa, care au functionat, care au fost legale si care au dat randament si au dus la scaderea poluarii in anumit centre. Trebuie discutat elementul de general sau local si este nevoie de o asumare larga a acestei decizii, care trebuie sa fie si legala si implementabila. Este o discutie care a inceput, care va continua. Anul acesta nu vom avea sigur nicio taxa in plus, dar din 2022 cred ca trebuie sa avem o decizie fara echivoc si asumata", a spus ministrul Mediului, la B1TV.El a subliniat ca in Uniunea Europeana sunt 24 de tari care intr-un fel sau altul taxeaza poluatorul si implementeaza un principiu larg, consacrat in UE, conform caruia poluatorul plateste."Am vazut ca in ultima perioada s-au inmultit infringement-urile la adresa Romaniei, printre care si pe tema poluarii aerului. Avem un infringement care ne obliga practic sa luam masuri si daca nu reusim va trebui sa platim penalitati la Comisia Europeana, pentru ca Romania nu reuseste sa-ti tina sub pragurile stabilite la nivel european poluarea aerului in mai multe centre urbane. Vorbim strict de centre urbane: Iasi, Bucuresti si asa mai departe. Romania va trebui sa ia o decizie care vor fi masurile prin care va incerca sa tempereze acesti poluatori. Poluatorii pot fi traficul, este cel mai poluant factor in marile centre urbane, activitatile industriale, economice, pe locul doi, si incalzirea rezidentiala, pe locul trei. Din pacate, in Romania si in Bucuresti, avem cel putin inca un factor de poluare: arderile ilegale", a explicat Barna.Acesta a semnalat ca este greu de cuantificat cine polueaza mai mult: un proprietar de casa unde se face incalzirea pe lemn sau "ceva fosil" ori o centrala termica, iar aceasta alimenteaza sistemul de incalzire la trei cartiere sau un milion de autoturisme."Un lucru este cert: dioxidul de carbon care provine de la masini. In Europa se platesc diverse forme de taxa. Noi vorbim acum strict de poluarea aerului prin emisii de dioxid de carbon prin circulatia auto, prin motorizare clasica, nu hibrid sau electrica. Taxa de poluare pe soba cu lemne nu cred ca exista in Europa. Pe incalzire rezidentiala nu cred ca exista, desi este o discutie cu privire la centralele de apartament in comparatie cu centralele mult mai performante, cu capacitate mai mare, care alimenteaza trei patru cartiere", a sustinut ministrul Mediului.Referitor la taxarea in cazul autoturismelor, Tanczos Barna a mentionat ca sunt doua variante in Uniunea Europeana. In anumite tari se taxeaza mijlocul de transport auto. In functie de tiplu motorului si de cantitatea de dioxid de carbon exprimat in miligrame, se taxeaza toate mijloacele de transport. Sau, sunt alte variante unde sunt taxate doar in anumite regiuni, prin impozit local, anumite categorii de mijloace de transport care polueaza prea mult."Deci, sunt variante, dar nu pot eu sa decid singur. Trebuie sa vorbim cu Asociatia Comunelor si Oraselor, cu Asociatia Municipiilor, a Judetelor, cu Guvernul, Parlamentul, ONG-uri, cu cetatenii reprezentati prin diverse organizatii etc. Este o discutie grea, o decizie grea, dar care trebuie luata. Putem sa nu taxam deloc, dar atunci ar trebui sa venim cu solutii alternative", a punctat ministrul.Pe aceeasi tema: