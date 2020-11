Ministrul Mediului, Mircea Fechet: Am declarat razboi arderii deseurilor

"In legatura cu depozitele ilegale de deseuri, am declarat razboi arderilor, fie ca vorbim de Sintesti, fie ca vorbim de Contesti si mai sunt astfel de focare in vecinatatea imediata a Bucurestiului. Din nefericire, ne aflam in situatia in care anumiti cetateni, sub ochii autoritatilor, sub ochii primarilor arunca pur si simplu pe domeniul public sau in curtile proprii astfel de deseuri pe care ulterior le incendiaza. Iar atunci cand vorbim despre deseuri periculoase care sunt incendiate, deja exista riscul unor evenimente de poluare care sa puna in pericol sanatatea populatiei. Este un fenomen cu care ne confruntam zilnic", a spus ministrul Mediului la Realitatea Plus.Mircea Fechet a mai afirmat ca astfel de probleme sunt si la Calarasi, si la Giurgiu, si la Dambovita si la Dolj, unde sunt mari probleme cu incinerarea ilegala a deseurilor."Dincolo de numere de telefon la care sa sesizeze cetatenii, primim sute de fotografii, sute de filme, cetatenii folosesc paginile de facebook ale comisariatelor Garzii de Mediu, pagina ministerului. (...) Vreau sa spun ca nu numai in Bucuresti avem aceasta problema. Astfel de probleme avem si la Calarasi, si la Giurgiu, si la Dambovita, avem la Dolj mari probleme cu incinerarea ilegala a deseurilor", a declarat Fechet.Citeste si: Ce reprezinta fenomenul "valurilor rosii" din Marea Neagra. Oamenii din zona au reclamat o posibila secventa de poluare