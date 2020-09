Poluare masiva pe lacul Valcele de pe raul Arges. O pelicula neagra, lunga de un kilometru, a aparut pe suprafata apei

In vederea evitarii propagarii in aval a peliculei, s-a dispus Sucursalei Hidrocentrale Curtea de Arges oprirea CHE Valcele."Reprezentantii ABA Arges- Vedea (Inspectia Bazinala a Apelor, GMPRA (Gestiune, Monitoring si Protectia Resurselor de Apa) si Laborator) s-au deplasat la fata locului si au prelevat probe de apa in vederea efectuarii analizelor de calitate din 3 sectiuni: baraj frontal Valcele, coada lac acumulare Valcele si corp apa canal Zigoneni - Valcele. In functie de rezultatul analizelor de laborator, se vor continua investigatiile privind identificarea poluatorului", a anunta ABA Arges-Vedea.Conducerea ABA Arges- Vedea a dispus deplasarea la fata locului a Formatiei de Interventie Rapida din cadrul SGA Arges, care va actiona pentru curatarea luciului apei cu materiale absorbante de tip spill sorb, baraje absorbante limitatoare si cu un skimmer.Avand in vedere ca in aval de aceasta sectiune urmeaza lacul de acumulare Budeasa - sursa de alimentare cu apa a municipiului Pitesti, s-a dispus Sucursalei Hidrocentrale Curtea de Arges oprirea functionarii CHE Valcele pana la curatirea luciului apei si identificarea substantei poluante.